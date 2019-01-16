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«Языковые курсы белорусского для чиновников: “Мова ці Вова”». Байнет смеется над «интеграцией»
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Белорусско-российские страсти накаляются. Вот только несколько цитат Лукашенко в адрес
Под плеткой мы больше никогда ходить
Если изберет руководство России такой путь движения и
Нас будут очень сильно
Нет равноправной основы —
Никто никого
Президент Беларуси также поручил правительству найти
Тем временем Россия
Но Лукашенко говорит, что разговоры о поглощении
Слишком много сегодня (я анализирую ситуацию в нашем обществе, да и у россиян) идет разговоров об объединении двух государств. Много сейчас появилось вопросов в связи с церковью в Украине об автокефалии нашей церкви в Беларуси. Я называю эти вопросы очень глупыми, притянутыми за уши для обсуждения в нашем обществе.
UDF.BY собрал, что еще пишут белорусы насчет заклятой дружбы двух государств.
А журналист Алесь Пилецкий выпустил аж два выпуска #давайпака.
«Давайце вы в нас вступіце!» #давайпака
— Ало, Владзімір Владзіміравіч?
— Привет, Григорьевич, зачем так официально. Ещё вроде бы не в конец рассорились.
— Званю с сер’ёзным прэдлажэніем, Владзіміравіч.
— C серьёзным предложением?
— Очэнь сер’ёзным.
— Слушаю тебя внимательно.
— Владзіміравіч... Валодзя. Давайце, не мы в вас, а вы в нас вступіце, а?
— Мы в вас? Это как? Что ты имеешь в виду?
— Ну абычна. Вы в нас. Мы дажэ сагласны названіе паменяць на Беларуссію.
— На что поменять название?
— На Беларуссію.
— А сейчас как?
— Не важна, Валодзя. Ты пасматры, адні плюсы ведзь. С вас сразу санкцыі снімут. Нет Расіі — нет санкцый, правільна? Апяць жэ санкцыонка. Хоць пакушаеце нармальна, Валодзя. С украінцамі памірыцесь. Мы вам беларускіе паспарта дадзім, ані беларусаў любят. С ліца жэ пачці не атлічыць.
— Подожди, Григорьевич. Ты предлагаешь России вступить в состав Белоруссии?
— Канешна нет, Валодзя. Ты што! Не вступіць, а інтэгрыравацца. Завершыць начатае в 99 гаду, Валодзя.
— Ты в своём уме?
— Рубль беларускі у вас введзём! У нас курс адзін к двум, у вас — адзін к васьмідзесяці скора будзет. Наш намнога крэпчэ, Валодзя. Вы нам нефць, мы вам зарплату сваімі крэпкімі рублямі, а? Атлічна жэ. Пару сціхоў Купалы выучыце і всё, беларусы.
— Григорье...
— Дарогі вам сдзелаем харошые. С дуракамі навернае не справімся, слішкам многа. А дарогі можна папробаваць улучшыць. Чыстату наведзём в гарадах, міцінхі разгонім. Хаця с міцінхамі вы тоже ужэ неплоха, более-менее.
— Григорьевич, ты выпил?
— Валодзя, падаждзі. Ты ешчо самава главнава не знаеш!
— Чего?!
— Цебе жэ большэ работаць не нада будзет!
— В смысле?
— Ну как... Я жэ астанусь. А ты атдыхай.
— Что мне делать?
— Атдыхаць, Валодзя. Можэш в Белавежскую пушчу перэехаць пажыць. Харошэе места, у нас там рэзідзенцыя есць — Віскулі. Не слышаў? Пціцы пают, зубры ходзят. Красата, саглашайся.
— Нет!
— Што? Не расслышаў, Валодзя.
— Нет!!!
— Што-што?
— ...
— Ало?
— ...
— Валодзя?
— ...
— Не палучылась. Ну папытка не пытка.
«Валодзя, я перэдумаў». #давайпака
— Прывітаньне, Валодзя! Ало.
— Что?
— Прывітаньне гавару!
— Что?!
— Ой, прасці. Не пераключыўся. Здрауствуй!
— Здравствуй, Григорьевич. Опять ты.
— Я, Валодзя.
— Что на этот раз?
— Валодзя, я перэдумаў. Не нада вам в нас вступаць.
— Я так и думал. Рад, что ты соглашаешься с нашим предложением.
— Валодзя, я не саглашаюсь.
— Григорьевич, прекращай вот это вот всё. Ты сам понимаешь — так как раньше, уже не будет. Денег вам больше никто не даст просто так.
— Я панімаю, Валодзя... Панімаю. Паэтаму мы рэшылі аб’едзіняцца, но з другімі. Вот.
— Григорьевич, ну не смеши ты меня. Ты же умный мужик, кому вы нужны? В Евросоюз вступите? Ты свой ВВП видел? Вы даже в ВТО не можете вступить, какой Евросоюз? Ну отменишь ты смертную казнь, ну поставишь на нашей границе посты. Думаешь, всё? Сразу вам синие флаги с жёлтыми звёздами на райисполкомы разрешат вешать? Дудки. Никому вы там не нужны. Они ещё Румынию с Болгарией переварить не могут. Брексит, опять же. Забудь, Григорьевич.
— Вало...
— В НАТО вас, думаешь, возьмут? С вашей, прости меня Господи, армией, с границей в пяти минутах от Смоленска? Раскрой глаза, Григорьевич. Только мы вас готовы поддерживать. Не просто так, конечно. Мир меняется, надо объединяться.
— Владзіміра...
— Ну вот с кем, если не с нами, Саш? А? Головой подумай, кто у вас ещё остаётся?
— Украіна.
— Что?
— Украіна, Валодзя.
— Подо...
— Ты сам падумай — рынак пачці как ваш, эканоміка слабенькая, прэдпрыяція бедные. Нашы мазы і трактара как піражкі пайдут. Малочка, мяса — всё можна пастаўляць. Ані нам тожэ сваё што-нібуць. Туда-сюда, чэрэз пару лет выйдзем на аб’ёмы. Ім жэ толька намекні, што проціў вас аб’едзіняемся, чэрэз час в Мінске будут са всемі бумагамі і аркестрам. Ужэ званілі спрашывалі.
— Григорь...
— Я і названіе прыдумал — Кіевская Беларусь. Как цебе?
— ...
— Ані нам томаса немнога дадут свайво, введзём обшчые санкцыі проціў вас. Будзеце в Калініграт чэрэз Мурманск летаць, Валодзя. Прэдстаўляеш?
— Мы на энергоносители цены поднимем.
— Ну памёрзнем чуць, для арганізма палезна. Ізмененіе клімата апяць жэ, Валодзя. Глабальнае пацепленіе начынаецца, я па целевізару відзяў. Ты не сматрэў? Рассія 24, там ешчо гаварылі, што скора всю Амерыку затопіт. Пасматры.
— Остановим строительство Островецкой АЭС.
— Да хоть себе её всю забірайце, в Варонеж. Мы да сіх пор не знаем, зачэм её строім.
— Танковая колонна из Брянска выйдет.
— Валодзя, у нас сісцема Белтол для транспартных срэдств цяжэлее 3,5 тоны. Вам дзешэвле будзет новый крэдзіт даць.
— Григорьевич!
— Нічэво лічнава. Джаст, как гаварыцца, бізнэс, Валодзя.
— Сколько?
— Адзін міліард долараў.
— Сколько?!
— Пяцьсот міліонаў. В этам гаду. І ешчо трыста в следуюшчэм. Пат тры працэнта.
— Ты не обна...
— Мы ужэ всё пашчыталі, далжно хваціць. Іначэ прыдзёцца запускаць в вешчаніе украінскій целеканал.
— Ясно... Обсужу с правительством, перезвоню.
— Ну вот, атлічна. Пладатворный разгавор.
— До свидания.
— Давай, Валодзя. Пака.
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