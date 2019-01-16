«Языковые курсы белорусского для чиновников: “Мова ці Вова”». Байнет смеется над «интеграцией»

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не будем . Под плеткой мы больше никогда ходить

потерю единственного союзника на западном направлении, это их выбор. Если изберет руководство России такой путь движения ина западном направлении, это их выбор.

"пробовать на зуб" . Нас будут очень сильно

нет союза . Нет равноправной основы —

не наклонит (этой цитате даже посвятили флешмоб #заменислововназваниифильмананаклон) Никто никого(этой цитате даже посвятили флешмоб #заменислововназваниифильмананаклон)

Слишком много сегодня (я анализирую ситуацию в нашем обществе, да и у россиян) идет разговоров об объединении двух государств. Много сейчас появилось вопросов в связи с церковью в Украине об автокефалии нашей церкви в Беларуси. Я называю эти вопросы очень глупыми, притянутыми за уши для обсуждения в нашем обществе.

Никто никого не наклонит, но притянет за уши — Viktar Malishevsky (@malishevsky) January 10, 2019

притянутая за уши ситуация с российским нефтяным маневром. pic.twitter.com/Z4NayukNbj — Медовый гомофобик (@mojo_fm) January 10, 2019

Всегда знал, что литовская нефть, пусть и притянутая за уши, лучше российской — Viktar Malishevsky (@malishevsky) January 10, 2019

отрицание

гнев

торг

депрессия

принятие

<--ВЫ НАХОДИТЕСЬ ЗДЕСЬ--> https://t.co/u7Lk87XYDX — Медовый гомофобик (@mojo_fm) January 10, 2019

вопрос на экзамене по новейшей истории Беларуси: что происходило чаще, возвращение А.Глеба в БАТЭ или поиск альтернативных поставок нефти в Беларусь? https://t.co/RN5Lir9wKv — Медовый гомофобик (@mojo_fm) January 10, 2019

Как же задолбала тема отношений Бел-РФ. Это как дырка в зубе, которую все лень залечить :(( — Денис (@vasilkov) January 15, 2019

мне кажется, правительству просто надо поставить задачу завалить россию дешевой нефтью. поставить, так сказать, их на колени (но не нагибать). — Медовый гомофобик (@mojo_fm) January 10, 2019

Мне иногда кажется, что президент специально проводит совещания таким образом чтобы у @sergechaly был материал для очередного выпуска передачи. — Ivan Radziankou (@Veterrr) January 10, 2019

Не знаю что там говорят аналитики, но в успокоительной цитате президента «Мы с Президентом России однозначно определили, что сегодня в повестке дня такого вопроса нет - об объединении» - ключевое слово «СЕГОДНЯ» — Viktar Malishevsky (@malishevsky) January 10, 2019

МИД: Мы можем подтвердить факт НЕСКОЛЬКИХ ТЕЛЕФОННЫХ РАЗГОВОРОВ, которые состоялись в последнее время между руководством МИД Беларуси и Госдепа США. Нескольких, Карл! — Viktar Malishevsky (@malishevsky) January 11, 2019

Больше всех телефонным звонкам нашего МИД в Госдеп США обрадовались бациллы в белорусском молоке и мясе — Viktar Malishevsky (@malishevsky) January 11, 2019

Знаете ли вы, что за 9 месяцев 2018 года произошло сокращение белорусского экспорта в Россию по продуктам питания на 6,6.%. При этом на наших складах зависло продуктов питания на 947 млн. рублей (60,5% от среднемесячного производства) — Viktar Malishevsky (@malishevsky) January 14, 2019

Языковые курсы белорусскогодля чиновников: “Мова цI Вова” — Viktar Malishevsky (@malishevsky) January 10, 2019

Когда мы введем пограничный контроль с Россией, этот вопрос в миграционной карточке будет первым! Made @_Slashman pic.twitter.com/8zLRxkf0uC — Pavel Yukhnevich (@juchnievich) January 14, 2019

«Давайце вы в нас вступіце!» #давайпака про вхождение России в состав Беларуси

«Валодзя, я перэдумаў». #давайпака про план альтернативной интеграции

Белорусско-российские страсти накаляются. Вот только несколько цитат Лукашенко в адресгосударства:Президент Беларуси также поручил правительству найтичерез литовцев или латышей и впервые за долгое времяязыке (что, впрочем, логично для мероприятия, связанного с культурой).Тем временем Россияна своих федеральных телеканалах, пуская в эфир сомнительные сюжеты о якобы нападениях на русских в Беларуси.Но Лукашенко говорит, что разговоры о поглощенииUDF.BY собрал, что еще пишут белорусы насчет заклятой дружбы двух государств.А журналист Алесь Пилецкий выпустил аж два выпуска #давайпака.— Ало, Владзімір Владзіміравіч?— Привет, Григорьевич, зачем так официально. Ещё вроде бы не в конец рассорились.— Званю с сер’ёзным прэдлажэніем, Владзіміравіч.— C серьёзным предложением?— Очэнь сер’ёзным.— Слушаю тебя внимательно.— Владзіміравіч... Валодзя. Давайце, не мы в вас, а вы в нас вступіце, а?— Мы в вас? Это как? Что ты имеешь в виду?— Ну абычна. Вы в нас. Мы дажэ сагласны названіе паменяць на Беларуссію.— На что поменять название?— На Беларуссію.— А сейчас как?— Не важна, Валодзя. Ты пасматры, адні плюсы ведзь. С вас сразу санкцыі снімут. Нет Расіі — нет санкцый, правільна? Апяць жэ санкцыонка. Хоць пакушаеце нармальна, Валодзя. С украінцамі памірыцесь. Мы вам беларускіе паспарта дадзім, ані беларусаў любят. С ліца жэ пачці не атлічыць.— Подожди, Григорьевич. Ты предлагаешь России вступить в состав Белоруссии?— Канешна нет, Валодзя. Ты што! Не вступіць, а інтэгрыравацца. Завершыць начатае в 99 гаду, Валодзя.— Ты в своём уме?— Рубль беларускі у вас введзём! У нас курс адзін к двум, у вас — адзін к васьмідзесяці скора будзет. Наш намнога крэпчэ, Валодзя. Вы нам нефць, мы вам зарплату сваімі крэпкімі рублямі, а? Атлічна жэ. Пару сціхоў Купалы выучыце і всё, беларусы.— Григорье...— Дарогі вам сдзелаем харошые. С дуракамі навернае не справімся, слішкам многа. А дарогі можна папробаваць улучшыць. Чыстату наведзём в гарадах, міцінхі разгонім. Хаця с міцінхамі вы тоже ужэ неплоха, более-менее.— Григорьевич, ты выпил?— Валодзя, падаждзі. Ты ешчо самава главнава не знаеш!— Чего?!— Цебе жэ большэ работаць не нада будзет!— В смысле?— Ну как... Я жэ астанусь. А ты атдыхай.— Что мне делать?— Атдыхаць, Валодзя. Можэш в Белавежскую пушчу перэехаць пажыць. Харошэе места, у нас там рэзідзенцыя есць — Віскулі. Не слышаў? Пціцы пают, зубры ходзят. Красата, саглашайся.— Нет!— Што? Не расслышаў, Валодзя.— Нет!!!— Што-што?— ...— Ало?— ...— Валодзя?— ...— Не палучылась. Ну папытка не пытка.— Прывітаньне, Валодзя! Ало.— Что?— Прывітаньне гавару!— Что?!— Ой, прасці. Не пераключыўся. Здрауствуй!— Здравствуй, Григорьевич. Опять ты.— Я, Валодзя.— Что на этот раз?— Валодзя, я перэдумаў. Не нада вам в нас вступаць.— Я так и думал. Рад, что ты соглашаешься с нашим предложением.— Валодзя, я не саглашаюсь.— Григорьевич, прекращай вот это вот всё. Ты сам понимаешь — так как раньше, уже не будет. Денег вам больше никто не даст просто так.— Я панімаю, Валодзя... Панімаю. Паэтаму мы рэшылі аб’едзіняцца, но з другімі. Вот.— Григорьевич, ну не смеши ты меня. Ты же умный мужик, кому вы нужны? В Евросоюз вступите? Ты свой ВВП видел? Вы даже в ВТО не можете вступить, какой Евросоюз? Ну отменишь ты смертную казнь, ну поставишь на нашей границе посты. Думаешь, всё? Сразу вам синие флаги с жёлтыми звёздами на райисполкомы разрешат вешать? Дудки. Никому вы там не нужны. Они ещё Румынию с Болгарией переварить не могут. Брексит, опять же. Забудь, Григорьевич.— Вало...— В НАТО вас, думаешь, возьмут? С вашей, прости меня Господи, армией, с границей в пяти минутах от Смоленска? Раскрой глаза, Григорьевич. Только мы вас готовы поддерживать. Не просто так, конечно. Мир меняется, надо объединяться.— Владзіміра...— Ну вот с кем, если не с нами, Саш? А? Головой подумай, кто у вас ещё остаётся?— Украіна.— Что?— Украіна, Валодзя.— Подо...— Ты сам падумай — рынак пачці как ваш, эканоміка слабенькая, прэдпрыяція бедные. Нашы мазы і трактара как піражкі пайдут. Малочка, мяса — всё можна пастаўляць. Ані нам тожэ сваё што-нібуць. Туда-сюда, чэрэз пару лет выйдзем на аб’ёмы. Ім жэ толька намекні, што проціў вас аб’едзіняемся, чэрэз час в Мінске будут са всемі бумагамі і аркестрам. Ужэ званілі спрашывалі.— Григорь...— Я і названіе прыдумал — Кіевская Беларусь. Как цебе?— ...— Ані нам томаса немнога дадут свайво, введзём обшчые санкцыі проціў вас. Будзеце в Калініграт чэрэз Мурманск летаць, Валодзя. Прэдстаўляеш?— Мы на энергоносители цены поднимем.— Ну памёрзнем чуць, для арганізма палезна. Ізмененіе клімата апяць жэ, Валодзя. Глабальнае пацепленіе начынаецца, я па целевізару відзяў. Ты не сматрэў? Рассія 24, там ешчо гаварылі, што скора всю Амерыку затопіт. Пасматры.— Остановим строительство Островецкой АЭС.— Да хоть себе её всю забірайце, в Варонеж. Мы да сіх пор не знаем, зачэм её строім.— Танковая колонна из Брянска выйдет.— Валодзя, у нас сісцема Белтол для транспартных срэдств цяжэлее 3,5 тоны. Вам дзешэвле будзет новый крэдзіт даць.— Григорьевич!— Нічэво лічнава. Джаст, как гаварыцца, бізнэс, Валодзя.— Сколько?— Адзін міліард долараў.— Сколько?!— Пяцьсот міліонаў. В этам гаду. І ешчо трыста в следуюшчэм. Пат тры працэнта.— Ты не обна...— Мы ужэ всё пашчыталі, далжно хваціць. Іначэ прыдзёцца запускаць в вешчаніе украінскій целеканал.— Ясно... Обсужу с правительством, перезвоню.— Ну вот, атлічна. Пладатворный разгавор.— До свидания.— Давай, Валодзя. Пака.Читайте также: