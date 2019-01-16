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В Витебске автобус врезался в опору моста
Возле путепровода Металлистов в Витебске рейсовый автобус «МАЗ» наехал на бетонное ограждение. ДТП произошло рано утром 17 января,
Двигаясь по маршруту № 26 Тирасполь — Руба, во время спуска с моста, 57-летний водитель увидел впереди снегоуборочную технику. Шофер затормозил, и автобус занесло на встречную полосу. После этого транспорт столкнулся с ограждением.
В автобусе находились 20 пассажиров. Никто не пострадал.
Проводится проверка.
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Возле путепровода Металлистов в Витебске рейсовый автобус «МАЗ» наехал на бетонное ограждение. ДТП произошло рано утром 17 января.
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