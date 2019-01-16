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В Витебске автобус врезался в опору моста

17.01.2019 10:41 — Разное | Tut.by  
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Возле путепровода Металлистов в Витебске рейсовый автобус «МАЗ» наехал на бетонное ограждение. ДТП произошло рано утром 17 января, сообщает ГАИ региона.


Фото: ГАИ УВД

Двигаясь по маршруту № 26 Тирасполь — Руба, во время спуска с моста, 57-летний водитель увидел впереди снегоуборочную технику. Шофер затормозил, и автобус занесло на встречную полосу. После этого транспорт столкнулся с ограждением.

В автобусе находились 20 пассажиров. Никто не пострадал.

Проводится проверка.


Фото: телеграмм-канал «Витебск: ПДД, экология, архитектура»

В витебских чатах и пабликах в последние дни сообщают, что улицы, дворы, мосты в городе плохо убирают от снега. В частности, горожанка пишет: «Тротуар на мосту Металлистов только вчера (16 января) соизволили почистить».

 
Теги: Витебск
 
 
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Возле путепровода Металлистов в Витебске рейсовый автобус «МАЗ» наехал на бетонное ограждение. ДТП произошло рано утром 17 января.
 
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