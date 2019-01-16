В Витебске автобус врезался в опору моста

Возле путепровода Металлистов в Витебске рейсовый автобус «МАЗ» наехал на бетонное ограждение. ДТП произошло рано утром 17 января, сообщает ГАИ региона.



Фото: ГАИ УВД

Двигаясь по маршруту № 26 Тирасполь — Руба, во время спуска с моста, 57-летний водитель увидел впереди снегоуборочную технику. Шофер затормозил, и автобус занесло на встречную полосу. После этого транспорт столкнулся с ограждением.

В автобусе находились 20 пассажиров. Никто не пострадал.

Проводится проверка.

В витебских чатах и пабликах в последние дни сообщают , что улицы, дворы, мосты в городе плохо убирают от снега. В частности, горожанка пишет : «Тротуар на мосту Металлистов только вчера (16 января) соизволили почистить».