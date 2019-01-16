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Облачный ЦОД собственный дата-центр, только виртуальный
Виртуальный ЦОД
Как и физический, виртуальный ЦОД представляет собой совокупность ресурсов: серверы, дисковые хранилища, сети и другие, только виртуальные. Данный набор элементов используется для построения полноценной ИТ-инфраструктуры любой сложности, аналогичной той, которая была бы развернута на физическом оборудовании.
Управление виртуальным ЦОД осуществляется с помощью портала самообслуживания. Локально или через интернет заказчик может выполнять конфигурирование сети, виртуальных машин и хранилища, а также создавать различные автоматизированные задачи, например, резервное копирование.
Главные преимущества виртуального ЦОД – экономия и простота. Так как виртуальная инфраструктура такого дата-центра работает по модели
Каждый виртуальный ЦОД использует изолированную сеть vLAN, что обеспечивает безопасность и независимость от нагрузки других клиентов провайдера.
Преимущества виртуального ЦОД перед физическим
Не во всех случаях виртуальный ЦОД способен заменить физический, у разных компаний свои требования к хранению и обработке данных – для одних вычислительных мощностей даже
Для строительства физического ЦОД надо купить или построить подходящее здание, сделать проект всех систем будущего ЦОД, обеспечить независимые источники электропитания, настроить системы безопасности, закупить и установить оборудование, установить и наладить программное обеспечение, нанять и обучить персонал и выполнить еще множество задач. На все это компания несет огромные финансовые и временные расходы, сроки окупаемости которых измеряются годами, а порой оборудование устаревает раньше, чем окупает себя.
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Чем же виртуальный ЦОД (vDC) отличается от физического, какие преимущества получает заказчик по сравнению с арендой облачного сервера? Ответы в нашем материале.
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