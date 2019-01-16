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Облачный ЦОД собственный дата-центр, только виртуальный

17.01.2019 11:45 — Разное | Myfin  
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Облачный ЦОД собственный дата-центр, только виртуальный
Облачный ЦОД – собственный дата-центр, только виртуальный

Виртуальный ЦОД

Как и физический, виртуальный ЦОД представляет собой совокупность ресурсов: серверы, дисковые хранилища, сети и другие, только виртуальные. Данный набор элементов используется для построения полноценной ИТ-инфраструктуры любой сложности, аналогичной той, которая была бы развернута на физическом оборудовании.

Управление виртуальным ЦОД осуществляется с помощью портала самообслуживания. Локально или через интернет заказчик может выполнять конфигурирование сети, виртуальных машин и хранилища, а также создавать различные автоматизированные задачи, например, резервное копирование.

Главные преимущества виртуального ЦОД – экономия и простота. Так как виртуальная инфраструктура такого дата-центра работает по модели IaaS, то ее можно использовать для решения любой задачи. Облачный провайдер использует оборудование известных производителей, а виртуализация построена на платформах корпоративного уровня, например, VMware. Клиенты имеют постоянный доступ к своей виртуальной инфраструктуре и могут также, как и в обычном ЦОД, распределять ресурсы, создавать новые серверы, настраивать сети, выделять место для хранения, но ответственность за надежность и доступность лежит на плечах поставщика облачных услуг. Поэтому, какую бы задачу не решал заказчик – увеличение мощности собственной локальной инфраструктуры, создание тестовой платформы, хранение данных, резервная площадка и других, виртуальный ЦОД – надежный инструмент для их выполнения.

Каждый виртуальный ЦОД использует изолированную сеть vLAN, что обеспечивает безопасность и независимость от нагрузки других клиентов провайдера.

Преимущества виртуального ЦОД перед физическим

Не во всех случаях виртуальный ЦОД способен заменить физический, у разных компаний свои требования к хранению и обработке данных – для одних вычислительных мощностей даже крупного и надежного облачного провайдера может быть недостаточно, для других – существуют жёсткие требования только к локальному хранению информации. Но большинство могут выбрать облачный ЦОД по двум важным причинам:

  1. Отсутствие капитальных затрат на запуск виртуального ЦОД.

Для строительства физического ЦОД надо купить или построить подходящее здание, сделать проект всех систем будущего ЦОД, обеспечить независимые источники электропитания, настроить системы безопасности, закупить и установить оборудование, установить и наладить программное обеспечение, нанять и обучить персонал и выполнить еще множество задач. На все это компания несет огромные финансовые и временные расходы, сроки окупаемости которых измеряются годами, а порой оборудование устаревает раньше, чем окупает себя.

 
 
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Чем же виртуальный ЦОД (vDC) отличается от физического, какие преимущества получает заказчик по сравнению с арендой облачного сервера? Ответы в нашем материале.
 
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