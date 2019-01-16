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Белджи планирует продать белорусам 7 000 авто в 2019 году
«На 2019-й план продаж составляет 7020 автомобилей в Беларуси, и порядка 15-18 000 в России. Но все зависит от того, как будут идти продажи в России, так как на сегодняшний день емкость белорусского рынка для нас велика – потолка я не вижу», – заявил заместитель директора по маркетингу и продажам СЗАО «Белджи».
В 2018 году в Беларуси было продано 3304 автомобиля марки Geely. Львиная доля продаж пришлась на кроссоверы Geely Atlas – на белорусском рынке их было
Как уточнил корреспонденту Myfin.by представитель автопроизводителя, в этом году в Беларуси будут открываться новые точки продаж белорусско-китайских автомобилей, а также появятся 4-5 новых центров обслуживания.
«Откроем их в Пинске, Барановичах, Кобрине, возможно, в Лиде. Наверняка появится такой центр и в Гомельской области, в Жлобине. Возможно, что-то будет в Бобруйске к концу года», – рассказал Кирилл Шоломицкий.
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Какие еще планы у предприятия на 2019 год? Сколько сегодня стоят машины белорусско-китайского производства?
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