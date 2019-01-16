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Волонтеры собирают подарки для воспитанников Ивенецкого дома-интерната

17.01.2019 12:11 — Разное | Аргументы и факты  
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Волонтеры собирают подарки для воспитанников Ивенецкого дома-интерната
Фото из открытых источников

30 января 2019 года команда волонтёров проекта «Моя школа» проведёт благотворительный спектакль «Волшебник Изумрудного города» и ярмарку для воспитанников Ивенецкого детского дома-интерната.

До 25 января 2019 года все желающие могут поучаствовать в акции и передать подарки для детей через волонтёров проекта.

Воспитанникам дома-интерната всегда нужны: средства личной гигиены, тазики, памперсы для взрослых всех размеров, канцтовары, развивающие игрушки, наборы для творчества, пластиковые (!) игрушки, куклы. Даже самый маленький подарок окажется большим счастьем для детей.

«Моя школа» — благотворительный волонтерский проект Белорусского государственного университета, который направлен на помощь детским специализированным учреждениям.

Подробнее ознакомиться с проектом можно по ссылке: https://vk.com/myschoolbsu.

 
 
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«Моя школа» — благотворительный волонтерский проект Белорусского государственного университета, который направлен на помощь детским специализированным...
 
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