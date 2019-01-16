Без Медведевой и Туктамышевой. На кого смотреть на ЧЕ по фигурному катанию?

Алина Загитова заняла на первенстве России только 5-е место, но на Чемпионат Европы в Минск приедет. ©

На чемпионат Европы по фигурному катанию в Минск приедут более 100 сильнейших фигуристов континента. Правда, не все.

Интересно, что по правилам чемпионата Европы в соревновании могут принять участие только спортсмены, достигшие 15-летнего возраста на 1 июля 2018 года. Именно поэтому зрители не увидят на льду «Минск-Арены» победительницу и медалисток чемпионата России – Анну Щербакову и Александру Трусову, которым сейчас по 14 лет, и Алену Косторную, которой исполнилось 15 только в августе.

На соревнования в Минск отправились девушки, занявшие на первенстве своей страны места с четвертого по шестое, – Станислава Константинова, Алина Загитова и Софья Самодурова соответственно.

Двукратная чемпионка мира и Европы, а также двукратный призер Олимпиады в Пхенчхане Евгения Медведева заняла на чемпионате России лишь седьмое место и не смогла отобраться на соревнования в Минск. А вот чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева накануне первенства России заболела и не имела шанса побороться за путевку в Беларусь.

Напомним, чемпионат Европы по фигурному катанию-2019 пройдет с 21 по 27 января.