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Без Медведевой и Туктамышевой. На кого смотреть на ЧЕ по фигурному катанию?

17.01.2019 12:09 — Разное | Аргументы и факты  
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Без Медведевой и Туктамышевой. На кого смотреть на ЧЕ по фигурному катанию?Минск приедет."/>
Алина Загитова заняла на первенстве России только 5-е место, но на Чемпионат Европы в Минск приедет. © / Фото из открытых источников

На чемпионат Европы по фигурному катанию в Минск приедут более 100 сильнейших фигуристов континента. Правда, не все.

Без Медведевой и Туктамышевой. На кого смотреть на ЧЕ по фигурному катанию? Кто из мировых звезд приедет в Минск на ЧЕ по фигурному катанию?

Интересно, что по правилам чемпионата Европы в соревновании могут принять участие только спортсмены, достигшие 15-летнего возраста на 1 июля 2018 года. Именно поэтому зрители не увидят на льду «Минск-Арены» победительницу и медалисток чемпионата России – Анну Щербакову и Александру Трусову, которым сейчас по 14 лет, и Алену Косторную, которой исполнилось 15 только в августе.

На соревнования в Минск отправились девушки, занявшие на первенстве своей страны места с четвертого по шестое, – Станислава Константинова, Алина Загитова и Софья Самодурова соответственно.

Двукратная чемпионка мира и Европы, а также двукратный призер Олимпиады в Пхенчхане Евгения Медведева заняла на чемпионате России лишь седьмое место и не смогла отобраться на соревнования в Минск. А вот чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева накануне первенства России заболела и не имела шанса побороться за путевку в Беларусь.

Напомним, чемпионат Европы по фигурному катанию-2019 пройдет с 21 по 27 января.

Без Медведевой и Туктамышевой. На кого смотреть на ЧЕ по фигурному катанию?
Фото: АиФ

 

 
Теги: Минск
 
 
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Алина Загитова заняла на первенстве России только 5-е место, но на Чемпионат Европы в Минск приедет. © / Фото из открытых источников ...
 
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