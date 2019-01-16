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"Юнисон Авто Рус" продолжает переговоры с GM о покупке площадки в Санкт-Петербурге

17.01.2019 11:17 — Разное | Интерфакс  
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Компания "Юнисон Авто Рус" продолжает переговоры об условиях приобретения производственного предприятия GM в Санкт-Петербурге, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе белорусского СП ЗАО "Юнисон".

"Обе стороны работают над достижением обоюдных соглашений. Переговоры продолжаются, нецелесообразно комментировать их дальше", - сказал представитель пресс-службы.

Как сообщалось, 14 января Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России удовлетворила ходатайство ООО "Юнисон Авто Рус" о получении в собственность находящихся на территории РФ основных производственных средств ООО "Дженерал Моторз Авто". Речь идет о мощностях, расположенных в поселке Шушары (Санкт-Петербург). При этом отмечается, что это составляет "более 20% основных производственных средств ООО "Дженерал Моторз Авто".

Согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Юнисон Авто Рус" на 30% принадлежит белорусскому ООО "Юнисон Авто", по 25% - у председателя набсовета "Юнисона" Алексея Ваганова и Владимира Ботвинко, 20% - у британской "Баксуорт Трэдинг Лимитед".

Концерн General Motors свернул производство на своем заводе в Петербурге в 2015 году. Площадка остается законсервированной. Среди интересовавшихся заводом американского концерна: представители местных властей и источники на рынке называли немецкий концерн BMW, узбекский "Узавтопром" и белорусского автопроизводителя "Юнисон".

Белорусско-британское СП "Юнисон" занимается сборкой легковых автомобилей, а также специальной и коммерческой техники. В настоящее время на заводе выпускаются автомобили Peugeot (301, Partner, 508, 3008), Citroen (C-Elysee, Berlingo, DS4), Cadillac (ХТ5, Escalade), Chevrolet Tahoe. С 2012 года компания сотрудничает с китайским автопроизводителем Zotye. Производственные мощности "Юнисона" находятся в 10 км от Минска.

Производственная линия GM прекратила работу на этом объекте в 2015 году. GM продолжает продажу люксовых автомобилей Cadillac и премиальных моделей Chevrolet на российском рынке и оказывает поддержку своим клиентам.

 
Теги: Минск
 
 
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Компания "Юнисон Авто Рус" продолжает переговоры об условиях приобретения производственного предприятия GM в Санкт-Петербурге, сообщили агентству...
 
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