Белорусских школьников приглашают поучаствовать в философском состязании

Олимпиада по философии для школьников стартует в БГУ, сообщили в пресс-службе университета.

"Состязание является отборочным этапом финалистов международной олимпиады по философии для школьников-2019, которая пройдет с 16 по 19 мая в Риме. Темой нынешнего сезона станет "Культурное наследие и гражданство", - рассказали в пресс-службе.

К участию в олимпиаде БГУ приглашаются ученики 10-11 классов. Пройдет она в два этапа: заочный и очный. Первый предполагает обязательную регистрацию http://dl.bsu.by/ до 27 января включительно на курс "Олимпиада по философии для школьников". Старшеклассникам необходимо заполнить анкету. Одним из ее пунктов является описание в 5-7 предложениях на английском языке мотивации участия в состязании и ответ на вопрос: "Почему обращение к философским темам является важным?".

"Критериями отбора выступают уровень владения английским языком, убедительность и оригинальность аргументов", - отметили в БГУ.

Очный этап состоится 31 января на факультете философии и социальных наук БГУ. Учащиеся напишут на компьютере эссе на одну из предложенных тем философской направленности на английском, немецком или французском языках.

Сочинения рассмотрит комиссия путем анонимного рецензирования. Победителей и призеров олимпиады объявят в феврале. От Беларуси будут отобраны два участника финала Международной олимпиады по философии для школьников.

Организаторами мероприятия выступает ФФСН БГУ при участии Института философии НАН Беларуси и Белорусского философского общества.

Международная олимпиада по философии для школьников (International Philosophy Olympiad, IPO) проводится с 1993 года Международной федерацией философских обществ при поддержке ЮНЕСКО. Ежегодно в ней принимают участие по два школьника более чем из 40 стран.

Беларусь участвует в философском состязании с 2014 года.