|
Белорусских школьников приглашают поучаствовать в философском состязании
Олимпиада по философии для школьников стартует в БГУ, сообщили в пресс-службе университета.
"Состязание является отборочным этапом финалистов международной олимпиады по философии для школьников-2019, которая пройдет с 16 по 19 мая в Риме. Темой нынешнего сезона станет "Культурное наследие и гражданство", - рассказали в пресс-службе.
К участию в олимпиаде БГУ приглашаются ученики 10-11 классов. Пройдет она в два этапа: заочный и очный. Первый предполагает обязательную регистрацию
"Критериями отбора выступают уровень владения английским языком, убедительность и оригинальность аргументов", - отметили в БГУ.
Очный этап состоится 31 января на факультете философии и социальных наук БГУ. Учащиеся напишут на компьютере эссе на одну из предложенных тем философской направленности на английском, немецком или французском языках.
Сочинения рассмотрит комиссия путем анонимного рецензирования. Победителей и призеров олимпиады объявят в феврале. От Беларуси будут отобраны два участника финала Международной олимпиады по философии для школьников.
Организаторами мероприятия выступает ФФСН БГУ при участии Института философии НАН Беларуси и Белорусского философского общества.
Международная олимпиада по философии для школьников (International Philosophy Olympiad, IPO) проводится с 1993 года Международной федерацией философских обществ при поддержке ЮНЕСКО. Ежегодно в ней принимают участие по два школьника более чем из 40 стран.
Беларусь участвует в философском состязании с 2014 года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Олимпиада по философии для школьников стартует в БГУ, сообщили в пресс-службе университета. "Состязание является отборочным этапом финалистов международной...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)