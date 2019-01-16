В Минске пройдет первое в этом году заседание контактной группы по Донбассу

Первое в текущем году заседание Трёхсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины пройдет в четверг в Минске, сообщили в белорусском МИД.

"17 января состоится первое в этом году заседание Трехсторонней контактной группы по Украине", - сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

По информации МИД, перед заседанием традиционно проведут встречи подгруппы ТКГ.

На последнем заседании ТКГ в декабре 2018 года спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявлял, что очередное заседание должно состояться 16 января.

В преддверии заседания, на встрече 15 января первого вице-спикера Верховной Рады, представителя Украины в гуманитарной подгруппе Ирины Геращенко, а также представителя Украины в ТКГ Евгения Марчука с председателем ОБСЕ, главой МИД Словакии Мирославом Лайчеком стало известно, что Киев на заседании в Минске будет настаивать на создании пункта мониторинга ОБСЕ в Керчи.

"Особое внимание уделили ситуации в Азове, отметили, что в течение последних заседаний ТКГ в Минске Украина настаивала на создании постоянного пункта мониторинга СММ в Керчи. Мы не отступим от этой нашей позиции и ставить ее на обсуждение и на первой в этом году встрече ТКГ в Минске, которая состоится 17 января", - написала И.Геращенко в своей странице в соцсети Фейсбук.

Донецк же в первую очередь намерен обсудить на встрече в Минске обстрел рабочих предприятия "Вода Донбасса" и разминирование поселка Октябрь, заявил представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) за режимом прекращения огня.

Он сообщил журналистам в среду, что в ДНР будут настаивать на скорейшем согласовании и введении дополнительных мер усиления и контроля соблюдения режима прекращения огня, которые послужат необходимым стимулом и инструментом для поддержания мира в Донбассе.

"Представители Республик инициировали внести в повестку дня заседания рабочей группы по вопросам безопасности два актуальных вопроса. В частности, в рамках обсуждения статуса соблюдения действующего перемирия акцентировать внимание на недавнем инциденте, произошедшем 10 января 2019 г., когда в результате обстрела ВСУ со стороны н.п. Каменка в направлении н.п. Крутая Балка были ранены сотрудники КП "Компания "Вода Донбасса", которые проводили снегоуборочные работы в районе Васильевской насосной станции первого подъема Южнодонбассского водовода", - сказал офицер.

Вторым вопросом станет устранение противопехотной осколочной мины направленного действия (предположительно МОН-100) вблизи линии соприкосновения.

"7 ноября 2018 года СММ ОБСЕ зафиксировала мину, установленную на дереве в районе н.п. Октябрь. Несмотря на неоднократные обращения Миссии с призывом решить данную проблему, вопрос на протяжении двух месяцев остается открытым. Украинская сторона, имеющая позиционное превосходство на местности, отказывается проводить мероприятия по разминированию", - отметил он.