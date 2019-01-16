VIII Международный турнир по эстетической групповой гимнастике «СИЛЬФИДА-2019» пройдет 2-3 февраля в спортивном комплексе «Чижовка-Арена»



Команды из Беларуси, России и Украины выйдут на ковёр универсального зала Чижовка-Арены.

В течение двух дней среди команд, возраст участниц которых от 6 до 15 лет, будет разыграно 11 комплектов наград в Высшей и Премьер Лиге. Строгое жюри оценит мастерство гимнасток по трём аспектам (техническая и артистическая ценность упражнения, его исполнение) и выберет лучшие команды в своей возрастной категории.

Для самых юных граций (3-5 лет, категория супер кидс) VIII Международный турнир по эстетической групповой гимнастике «СИЛЬФИДА-2019» - первые серьёзные старты в их жизни. Маленькие гимнастки выступят на турнире с показательными упражнениями.

В рамках турнира «СИЛЬФИДА-2019» пройдёт фестиваль по эстетической групповой гимнастике. Взрослые любительницы «эстетики» (возрастная категория 31+) порадуют зрителей своими новыми упражнениями. На ковер выйдет единственная в Беларуси взрослая команда по эстетической групповой гимнастике «Сильфида-Миледи», которая в декабре прошлого года стала бронзовым призёром Чемпионата мира по современному танцу.

На протяжении двух дней любители эстетической гимнастики и просто зрители смогут насладиться уникальными и абсолютно разными по своему хореографическому исполнению упражнениями. Хотя, если честно, очень сложно назвать то, что происходит на ковре, сухим словом «упражнения». Это – мини-спектакли, на протяжении которых у зрителей порой захватывает дух от гимнастического и акробатического мастерства гимнасток, а от эмоций и точного попадания в музыку бегут мурашки по коже.

Приходите на праздник гимнастики, грации и красоты!

Начало: 10.30

Адрес: г. Минск, ЧИЖОВКА-АРЕНА (ул. Ташкентская, 19)

Вход СВОБОДНЫЙ