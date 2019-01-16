Одним из самых популярных видов активного отдыха в Беларуси остается горнолыжный. Все больше семей выезжают в выходные в один из расположенных под Минском центров, чтобы там провести время, катаясь на лыжах, тюбингах или просто весело отдыхая на свежем воздухе. Где можно это сделать? Узнайте в обзоре от www.interfax.by .

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Где безопасно покататься на горных лыжах, тюбинге и сноуборде Одним из самых популярных видов активного отдыха в Беларуси остается горнолыжный. Все больше семей выезжают в выходные в один из расположенных под Минском...