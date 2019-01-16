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Где безопасно покататься на горных лыжах, тюбинге и сноуборде

17.01.2019 10:26 — Разное | Интерфакс  
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Одним из самых популярных видов активного отдыха в Беларуси остается горнолыжный. Все больше семей выезжают в выходные в один из расположенных под Минском центров, чтобы там провести время, катаясь на лыжах, тюбингах или просто весело отдыхая на свежем воздухе. Где можно это сделать? Узнайте в обзоре от www.interfax.by. 

 
 
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Одним из самых популярных видов активного отдыха в Беларуси остается горнолыжный. Все больше семей выезжают в выходные в один из расположенных под Минском...
 
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