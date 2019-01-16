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Детройтская «восьмерка»: самые яркие дебюты выставки NAIAS 2019

17.01.2019 12:10 — Разное | Tut.by  
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В эти дни в выставочном центре Cobo Hall в Детройте проходит международный автосалон NAIAS 2019 — своего рода старт в новый автомобильный год. Прежде эта выставка, проводимая с 1987 года, каждый раз собирала добротный урожай новинок, но с недавнего времени значимость смотрин в «городе моторов» падает — и в этот раз салон оказался беднее обычного.

Так, если в прошлом году на NAIAS показали в общей сложности 70 новинок (включая местные североамериканские дебюты), то в этот раз их набралось чуть ли не в два раза меньше! Отчасти это связано и с тем, что автомобильный мир с наступлением нового года теперь оживает в Лас-Вегасе, где проводится ежегодная выставка CES — о ней рассказ шел в одном из недавних материалов AUTO.TUT.BY. Она лишила мотор-шоу в Детройте сразу несколько премьер — для того, чтобы хоть как-то оживить некогда проходившее с американским размахом мероприятие, со следующего года организаторы решили даже перенести выставку с холодного января на теплый июнь.


Toyota GR Supra

Toyota GR Supra

И хотя большинство европейских компаний в этом году проигнорировало североамериканское мотор-шоу, сохранивших верность NAIAS автопроизводителей по-прежнему немало. А самым ярким шоу-стоппером выставки этого года стал возрожденный спорткар Toyota Supra. Пятое по счету поколение Supra поклонникам японской марки пришлось ждать долгих 17 лет! Официально 4,38-метровый спорткар именуется GR Supra и делит платформу с родстером BMW Z4 — даже выпуск нового купе Toyota освоен на том же заводе Magna Steyr в австрийском Граце, где собирают баварскую «двухдверку». Дебютирует GR Supra с трехлитровой бензиновой турбо-«шестеркой», развивающей 340 лошадиных сил и 500 Нм крутящего момента. Разгон до 100 км/ч по паспорту занимает 4,3 секунды, максимальная скорость ограничена на уровне 250 км/ч — к настоящему моменту это самая быстрая серийная Toyota. В Японии новая Supra будет доступна и с турбированной «четверкой» объемом 2 л (197 и 258 сил). В США цены на спорткар Toyota начинаются от 49 990 долларов.


Kia Telluride

Kia Telluride

Полноразмерные кроссоверы у американцев традиционно в почете — в Детройте представили новый Ford Explorer и Cadillac XT6, о которых AUTO.TUT.BY уже сообщал, а также Kia Telluride. В последнем случае речь идет о самой крупной модели в истории корейской марки — выпуск флагманского пятиметрового SUV, который способен вместить в салоне до восьми человек, будет освоен на заводе Kia в штате Джорджия. Под капотом Telluride скрывается работающий по циклу Аткинсона 3,8-литровый V6 с непосредственным впрыском — с отдачей в 291 «лошадку» и 401 Нм крутящего момента. Пару ему составляет 8-ступенчатый «автомат», привод — передний или подключаемый полный с электрогидравлической муфтой. Решение о запуске нового кроссовера Kia на рынке ТС еще не принято.


Ford Explorer Hybrid

Кроме «подзаряженного» Ford Explorer ST в Детройте представили и гибридную версию нового кроссовера. Оснащается она 3,3-литровым V6 в комбинации с 10-ступенчатым «автоматом» и электромотором — на пару агрегаты развивают 318 лошадиных сил, а пробег версии с задним приводом составляет по паспорту 804 км (по американской методике EPA). Литий-ионная батарея у Explorer Hybrid располагается под сиденьями второго ряда, а стандартное оснащение кроссовера включает кожаную отделку сидений, подогреваемые кресла второго ряда, аудиосистему Bang & Olufsen с 14 динамиками, беспроводную зарядку для смартфона и фирменный набор электронных вспомогательных систем Co-Pilot360 Assist+. Продажи Explorer Hybrid начнутся летом.


Ford Mustang Shelby GT500

Ford Mustang Shelby GT500

Также в Детройте Ford провел премьеру самой мощной и экстремальной модификации спорткара Mustang — Shelby GT500, над которой работало отделение Ford Performance. Под капотом тут установлен 5,2-литровый V8, оборудованный приводным нагнетателем объемом 2,65 л — он развивает, по словам фордовцев, «более 700 лошадиных сил», но прочих характеристик двигателя в компании не раскрывают. В пару мотору полагается 7-ступенчатый «робот» Tremec, из прочих особенностей новинки — перенастроенная подвеска с облегченными пружинами и адаптивными амортизаторами MagneRide и передние тормозные диски диаметром 420 мм. Известно, что до 60 миль/час (97 км/ч) новое купе способно разгоняться за 3,5 секунды, а на преодоление четверти мили тратит менее 11 секунд. Продажи Mustang Shelby GT500 начнутся осенью.


Lexus RC F

Lexus RC F Track Edition

Компания Lexus подготовила к смотринам в Детройте обновленную версию купе RC F, показ которого наряду с концептуальным вариантом кабриолета LC был приурочен к 30-летию японского бренда. Пятилитровый атмосферный V8 «двухдверки» стал чуть мощнее (479 сил и 536 Нм крутящего момента), коробка передач — 8-ступенчатый «автомат». Вдобавок появилась облегченная на 80 кг модификация RC F Track Edition, у которой крыша, капот, заднее антикрыло и некоторые другие элементы изготовлены из карбона. На машине установлены карбон-керамические тормоза Brembo, а интерьер купе с отделкой красной кожей приукрашен алькантарой и карбоновыми вставками. С задействованным Launch Control купе RC F Track Edition, выпуск которого развернется во втором квартале этого года, разгоняется до 100 км/ч примерно за 4 секунды.


Volkswagen Passat

Volkswagen Passat

Volkswagen привез в Детройт новое поколение седана Passat для американского рынка — выпускаемый на заводе в Чаттануге автомобиль по-прежнему базируется на старой архитектуре PQ46: перевод седана на современную платформу MQB немцы посчитали нецелесообразным ввиду экономических соображений, ведь спрос на седаны падает. На рынке США новый Passat будет бороться с сильными соперниками — это Toyota Camry и Honda Accord. Двигатель для заокеанского Passat предусмотрен всего один (у прежней модели в гамме был еще 3,6-литровый 280-сильный мотор V6) — это двухлитровая турбо-«четверка» объемом 2 л, развивающая 174 лошадиные силы. Коробка передач — 6-ступенчатый «автомат». В салоне появилась модернизированная медиасистема с 8-дюймовым тачскрином, стал шире набор электронных ассистентов. В скором времени ожидается обновление Passat и для европейского рынка.


GAC Entranze

GAC Entranze

В списке детройтских новинок оказалось и несколько концепт-каров. Уже третий год кряду в автомобильную столицу Америки наведывается китайская компания GAC, которая, впрочем, все никак не может наладить продажи своих машин в США. Новый шоу-кар марки называется Entranze и является первой разработкой дизайн-студии фирмы в Калифорнии. Концепт представляет собой симбиоз SUV и минивэна, располагает сдвижными стеклянными дверями, а в просторном и воздушном салоне царство дисплеев и сенсоров — всего предусмотрено в общей сложности восемь экранов, в том числе и массивный широкоформатный экран перед передним пассажиром. О технике в GAC не обмолвились — сообщается, что за движение отвечает электрическая установка. Впрочем, едва ли многие особенности Entranze будут реализованы на серийной машине — более того, китайцы не объявляют даже примерных сроков выхода электрокара на основе детройтского концепта.


Nissan IMs

Nissan IMs

На стенде Nissan — концептуальный купеобразный седан IMs как намек на то, что японская фирма может создать электрокар эффектнее и крупнее Leaf. Самое интересное у IMs — внутри: разработчиками заявлена компоновка мест «2+1+2» с поворачивающимися передними сиденьями и задним диваном, которое предлагает либо три посадочных места либо роскошное кресло «первого класса» в центре задней части салона c узкими боковыми задними сиденьями. Оснащен шоу-кар батареей емкостью 115 кВтч, питающей пару электромоторов суммарной мощностью 490 лошадиных сил и с 799 Нм крутящего момента. Пробег без подзарядки у IMs, по предварительным подсчетам, составляет внушительные 612 км! На выбор — ручной либо автономный режим управления, без участия человека

 
 
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В эти дни в выставочном центре Cobo Hall в Детройте проходит международный автосалон NAIAS 2019 - своего рода старт в новый автомобильный год. Прежде эта выставка,...
 
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