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Детройтская «восьмерка»: самые яркие дебюты выставки NAIAS 2019
В эти дни в выставочном центре Cobo Hall в Детройте проходит международный автосалон NAIAS 2019 — своего рода старт в новый автомобильный год. Прежде эта выставка, проводимая с 1987 года, каждый раз собирала добротный урожай новинок, но с недавнего времени значимость смотрин в «городе моторов» падает — и в этот раз салон оказался беднее обычного.
Так, если в прошлом году на NAIAS показали в общей сложности 70 новинок (включая местные североамериканские дебюты), то в этот раз их набралось чуть ли не в два раза меньше! Отчасти это связано и с тем, что автомобильный мир с наступлением нового года теперь оживает в Лас-Вегасе, где проводится ежегодная выставка CES — о ней рассказ шел в одном из недавних
И хотя большинство европейских компаний в этом году проигнорировало североамериканское мотор-шоу, сохранивших верность NAIAS автопроизводителей по-прежнему немало. А самым ярким шоу-стоппером выставки этого года стал возрожденный спорткар
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Кроме «подзаряженного»
Также в Детройте Ford провел премьеру самой мощной и экстремальной модификации спорткара Mustang — Shelby GT500, над которой работало отделение Ford Performance. Под капотом тут установлен 5,2-литровый V8, оборудованный приводным нагнетателем объемом 2,65 л — он развивает, по словам фордовцев, «более 700 лошадиных сил», но прочих характеристик двигателя в компании не раскрывают. В пару мотору полагается 7-ступенчатый «робот» Tremec, из прочих особенностей новинки — перенастроенная подвеска с облегченными пружинами и адаптивными амортизаторами MagneRide и передние тормозные диски диаметром 420 мм. Известно, что до 60 миль/час (97 км/ч) новое купе способно разгоняться за 3,5 секунды, а на преодоление четверти мили тратит менее 11 секунд. Продажи Mustang Shelby GT500 начнутся осенью.
Компания Lexus подготовила к смотринам в Детройте обновленную версию купе RC F, показ которого наряду с концептуальным вариантом кабриолета LC был приурочен к 30-летию японского бренда. Пятилитровый атмосферный V8 «двухдверки» стал чуть мощнее (479 сил и 536 Нм крутящего момента), коробка передач — 8-ступенчатый «автомат». Вдобавок появилась облегченная на 80 кг модификация RC F Track Edition, у которой крыша, капот, заднее антикрыло и некоторые другие элементы изготовлены из карбона. На машине установлены карбон-керамические тормоза Brembo, а интерьер купе с отделкой красной кожей приукрашен алькантарой и карбоновыми вставками. С задействованным Launch Control купе RC F Track Edition, выпуск которого развернется во втором квартале этого года, разгоняется до 100 км/ч примерно за 4 секунды.
Volkswagen привез в Детройт новое поколение седана Passat для американского рынка — выпускаемый на заводе в Чаттануге автомобиль по-прежнему базируется на старой архитектуре PQ46: перевод седана на современную платформу MQB немцы посчитали нецелесообразным ввиду экономических соображений, ведь спрос на седаны падает. На рынке США новый Passat будет бороться с сильными соперниками — это Toyota Camry и Honda Accord. Двигатель для заокеанского Passat предусмотрен всего один (у прежней модели в гамме был еще 3,6-литровый 280-сильный мотор V6) — это двухлитровая турбо-«четверка» объемом 2 л, развивающая 174 лошадиные силы. Коробка передач — 6-ступенчатый «автомат». В салоне появилась модернизированная медиасистема с 8-дюймовым тачскрином, стал шире набор электронных ассистентов. В скором времени ожидается обновление Passat и для европейского рынка.
В списке детройтских новинок оказалось и несколько концепт-каров. Уже третий год кряду в автомобильную столицу Америки наведывается китайская компания GAC, которая, впрочем, все никак не может наладить продажи своих машин в США. Новый шоу-кар марки называется Entranze и является первой разработкой дизайн-студии фирмы в Калифорнии. Концепт представляет собой симбиоз SUV и минивэна, располагает сдвижными стеклянными дверями, а в просторном и воздушном салоне царство дисплеев и сенсоров — всего предусмотрено в общей сложности восемь экранов, в том числе и массивный широкоформатный экран перед передним пассажиром. О технике в GAC не обмолвились — сообщается, что за движение отвечает электрическая установка. Впрочем, едва ли многие особенности Entranze будут реализованы на серийной машине — более того, китайцы не объявляют даже примерных сроков выхода электрокара на основе детройтского концепта.
На стенде Nissan — концептуальный купеобразный седан IMs как намек на то, что японская фирма может создать электрокар эффектнее и крупнее Leaf. Самое интересное у IMs — внутри: разработчиками заявлена компоновка мест «2+1+2» с поворачивающимися передними сиденьями и задним диваном, которое предлагает либо три посадочных места либо роскошное кресло «первого класса» в центре задней части салона c узкими боковыми задними сиденьями. Оснащен шоу-кар батареей емкостью 115 кВтч, питающей пару электромоторов суммарной мощностью 490 лошадиных сил и с 799 Нм крутящего момента. Пробег без подзарядки у IMs, по предварительным подсчетам, составляет внушительные 612 км! На выбор — ручной либо автономный режим управления, без участия человека
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В эти дни в выставочном центре Cobo Hall в Детройте проходит международный автосалон NAIAS 2019 - своего рода старт в новый автомобильный год. Прежде эта выставка,...
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