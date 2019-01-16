Исследование Nielsen: что беспокоит белорусов и на что они тратят деньги





Основным источником беспокойства для белорусов стала экономическая ситуация в стране (26%). На втором месте — здоровье (26%). По поводу роста цен на коммунальные платежи переживают 24% потребителей, цен на продукты — 21%.

Компания Nielsen представила данные исследования глобального потребительского доверия (Global Consumer Confidence Survey) за третий квартал 2018 года. Беларусь была включена в список стран, где проводится исследование по измерению настроения потребителей в 2016 году, пишет belretail.by .

Индекс потребительского доверия складывается из трех индикаторов: восприятия потребителями перспектив на рынке труда, оценки собственного финансового положения и степени готовности тратить деньги. Значение индекса выше 100 пунктов позволяет отнести потребителей страны к группе оптимистически настроенных, значение ниже 100 пунктов свидетельствует о преобладании пессимистически настроенных. Оптимизм или пессимизм потребителей напрямую влияет на их желание и готовность тратить деньги.

Глобальный индекс потребительского доверия остается в диапазоне оптимизма и вырос в 3-м квартале 2018 года на 2 пункта до 106 пунктов.

Индекс потребительского доверия в Беларуси остался одним из минимальных и составляет 67 пунктов. При этом Беларусь переместилась с шестого на четвертое место среди наиболее пессимистично настроенных стран в мире, принимавших участие в исследовании.

Три показателя, на основе которых складывает индекс, – оценка потребителями перспектив на рынке труда, уровня финансового благополучия и готовности тратить деньги – в 3-м квартале 2018 года изменились по-разному: число белорусов, ожидающих «хороших» или «отличных» финансовых перспектив в ближайшие 12 месяцев, составляет 34% (36% во 2-м квартале 2018), 17% опрошенных сказали, что сейчас удачное время для совершения покупок (-2 п.п. ко 2-му кварталу 2018). Положительно оценивают перспективы на рынке труда в ближайшие 12 месяцев 14% опрошенных (+ 1 п.п. ко 2-му кварталу 2018).

Основным источником беспокойства для белорусов стала экономическая ситуация в стране (26%). На втором месте – здоровье (26%). По поводу роста цен на коммунальные платежи переживают 24% потребителей. Цены на продукты вызывают беспокойство у 21% респондентов. В Европе расстановка главных опасений населения немного изменилась: первое место закреплено за экономической ситуацией, здоровье – на втором месте, затем рост цен на коммунальные услуги и работа.

Число белорусов, которые считают, что экономика страны переживает кризис, незначительно снизилось в сравнении со 2-м кварталом 2018 года и составило 86%.

В 3-м квартале 2018 года 68% опрошенных продолжают экономить: большая часть планирует сократить расходы на развлечения вне дома (49%). На втором месте – переключение на новые бренды (47%). На коммунальных услугах собираются экономить 46% опрошенных, расходы на новую одежду и обновление гаджетов сокращают 45% и 38% респондентов соответственно.

Доля потребителей в Беларуси, у которых есть свободные деньги (средства, оставшиеся после совершения расходов на базовые нужды), составила 73% в 3-м квартале 2018 (-1 п.п. к предыдущему кварталу). В первую очередь свободные деньги тратят на новую одежду (31%, -1 п.п. ко 2-му кварталу 2018) и выплату долгов (31%, +6 п.п.), при этом больше людей стало расходовать средства на отдых вне дома (25%, +4 п.п. ко 2-му кварталу 2018) и отпуск (24%, +1 п.п.). Среди популярных категорий, на которые белорусы тратят свободные деньги, оказались также обустройство дома (18%, -3 п.п.) и обновление гаджетов (9%), а 24% опрошенных предпочитают сберегать свободные денежные средства (-4 п.п. относительно 2-го квартала 2018).

В Европе индекс потребительского доверия также сохранил свои позиции и составил 87 пунктов.



