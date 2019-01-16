Что рассказали в Кремле о приоритетных темах Путина





Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, какими политическими темами интересуется Владимир Путин, почему российский лидер не пользуется смартфоном и не заводит аккаунт в Twitter.

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Глава России Владимир Путин не пользуется телефоном и "прекрасно" без него обходится, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью "АиФ" .

"Прекрасно! А как раньше без телефона обходились? Действительно, глава государства не может иметь смартфон, потому что это означает, что человек соглашается на полную прозрачность", – отметил Песков.

По его словам, новости президент получает из специально подготовленных пресс-службой информационно-аналитических материалов. Ежедневно для Путина делается подборка теленовостей. Путин просматривает материалы, когда находится в дороге: либо в машине, либо в самолете. Бывает также, что и знакомится со свежими новостями ночью дома.

Отвечая на вопрос, может ли Путин последовать примеру лидера США Дональда Трампа, который активно пользуются соцсетями для общения с избирателями, Песков заявил, что президенту РФ не нужен аккаунт в Twitter, чтобы стать ближе к людям.

О финансах

Говоря о финансах Владимира Путина, Песков заметил, что не знает точный размер пенсии президента.

«Что касается зарплаты, то она устанавливается президентским указом, как и зарплата премьер-министра», - сказал он.

На вопрос, приходится ли президенту России держать в руках наличные деньги, Песков ответил, что такое случается 1-2 раза в году.

«Когда он, допустим, катается на горных лыжах и заходит в горное кафе, где нужны наличные деньги, чтобы расплатиться», - пояснил пресс-секретарь президента.

Главные темы

Внимание российского президента, по словам пресс-секретаря, приковано к внутренним делам России, Сирии, Украины и США.

"Все-таки, прежде всего, президента волнует то, что творится у нас в стране. Так всегда было. Но международные дела тоже, конечно, являются неотъемлемой частью его работы. Сирия требует постоянного внимания Путина как главнокомандующего, поскольку там находятся наши военные. Отношения с Украиной и с США остаются нашими застарелыми проблемами, и они постоянно в поле зрения президента", – уточнил Песков.

По его словам, за последние годы выросла в разы активность международной жизни:

"Если раньше провести 2-3 телефонных разговора в неделю с каким-то международным партнером было очень трудно, то сейчас это нормальная практика. Вы сами видели: например, Александр Григорьевич Лукашенко в преддверии Нового года был в Москве дважды, с перерывом в трое суток".

Россия и США

По словам Дмитрия Пескова, популярная в США точка зрения о том, что между американским лидером Дональдом Трампом и российским президентом существует некий сговор, – конспирология:

"Это конспирология, которая к реальности не имеет отношения. Америка попала в уникальную для себя ситуацию: там раскол и в обществе, и в правительстве, и результатом этого являются те сложные условия, в которых приходится работать Трампу. Санкции – это не бирюльки, а очень серьезная вещь. Вот, например, нам угрожают ограничениями в связи с реализацией проекта "Северный поток–2". Это неприкрытая попытка обеспечить конкурентное преимущество для американского сжиженного газа, который дороже российского. И заставить европейцев покупать именно его".

Пресс-секретарь считает, что у России нет рычагов, с помощью которых можно было бы надавить на американских коллег в вопросе введения санкций:

"Не забывайте, что Россия уже больше 40 лет живет под разными ограничениями, в том числе и со стороны США. В 1974 году была принята поправка Джексона-Вэника. Как только ее отменили, сразу появился "закон Магнитского". И так далее. Но, несмотря на то, что США – самая крупная в мире экономика, у них нет инструментов, которые могут вынудить Россию отказаться от своей суверенной политики. Задействовав даже такой арсенал всевозможных ограничений, американцы с этой задачей не справились. Санкции же ничего не изменили! Точно так же и у нас нет рычагов, способных заставить американцев отказаться от своей линии".