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«Дачи раскупают, а от коттеджей избавляются». Что ждет рынок загородной недвижимости в этом году

17.01.2019 13:15 — Разное | Tut.by  
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В 2018 году, согласно данным Национального кадастрового агентства, было совершено 1265 сделок с жилыми домами, в том числе с «недостроями», расположенными в Минском районе и Минской области. Это на 7,9% меньше, если сравнивать с 2017 годом. Почему сделок с загородной недвижимостью стало меньше и что сейчас интересует покупателей, REALTY.TUT.BY рассказал Владимир Чернушевич, директор АН «Загородный дом и Квартирный центр».


Кто и что покупает

По оценкам эксперта, в прошлом году рынок загородной недвижимости не подвергался большим колебаниям и сейчас остается стабильным.

— Снижение количества сделок с загородной недвижимостью обусловлено комплексом событий и закономерностей. За эти годы большинство желающих иметь свой дом в пригороде Минска его приобрели и сейчас решают: строить или продать. Многие уже нажились за городом, поэтому продают свои коттеджи и переезжают в Минск. Особенно пенсионеры, которым за 70 лет.

За прошлый год, отмечает эксперт, вырос спрос на дачи. В то время как 2017 год оказался самым провальным сезоном. Повышенный спрос на дачи Владимир Чернушевич объясняет снижением цен на загородную недвижимость, продиктованным снижением реальных доходов населения.


Фото: anzdom.by

— Дачи и дачные земельные участки — самый ходовой товар на рынке загородной недвижимости. Особенно в мае, когда нужно сажать огород, — говорит Владимир Чернушевич. — По статистике, в 2018 году продано на 11,4% больше дачных домиков и земельных участков, чем в 2017 году. Но и продавать их — самая тяжелая и неблагодарная риелторская работа. Чтобы продать одну дачу, нужно 15−20 раз ее показать, а квартиру в Минске агент, проживая в соседнем доме, 3−4 раза показал и продал. Дача не является недвижимостью первой необходимости. Клиенты обычно говорят нам: «Не горит, мы подождем».

А вот иностранцы, которые проявляли интерес к нашей загородной недвижимости, постепенно теряют к ней интерес.

— Иностранцы стали реже покупать загородную недвижимость в Беларуси, за исключением республик, где происходит смена власти, — делится наблюдениями Владимир Чернышевич. — Нами отмечены покупки загородной недвижимости гражданами СНГ в пригороде Минска после событий в Кыргызстане, в Украине, в Армении и частично русскоязычными жителями Казахстана.


Фото: anzdom.by

Цены и прогнозы

— Однозначно можно констатировать факт превышения предложения на рынке загородной недвижимости над платежеспособным спросом. В связи с этим происходит медленное снижение цен, — отмечает эксперт. — Все меньше становится продавцов, которые оценивают свою недвижимость по верхней планке 90-х годов и которые считают свою загородную недвижимость уникальной и неповторимой. Но, попытавшись продать ее на протяжении 5−7 лет, они уже не мечтают о богатых покупателях, а отдают за ту цену, которую предлагают реальные покупатели. Кто не успел продать в 2013 году, тот опоздал. 2013 год был пиком цен и спроса.

Эксперт уверен, что, чем больше продавец держится за убыточную загородную недвижимость, тем больше расходов он понесет на ее содержание, а также больше потеряет от общерыночного снижения цен.

— Всех волнует вопрос: «Что будет завтра и что делать сегодня?». Прогноз такой: рыночные механизмы сработают, цена среднего метра квадратного будет равна средней заработной плате. Мы к этому близки.

 
Теги: Минск
 
 
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