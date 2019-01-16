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В 2019 году прогнозируется продолжение роста рынка Форекс в Беларуси

17.01.2019 12:21 — Разное | Myfin  
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В 2019 году прогнозируется продолжение роста рынка Форекс в Беларуси
фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

В 2019 году прогнозируется продолжение роста рынка Форекс в Беларуси

В мероприятии принял участие начальник Управления инвестиционного бизнеса ЗАО «МТБанк» Александр Приходько.

Представляем вашему вниманию резюме Александра Приходько по итогам пресс-конференции.

СИТУАЦИЯ В РОССИИ

Действия Центрального банка РФ по регуляции рынка Форекс коренным образом отличаются от политики НБ РБ. В России рынок Форекс был и остаётся побочной отраслью, поскольку там развит и продолжает активно развиваться фондовый рынок. Законодательство, регулирующее рынок Форекс в РФ, в итоге не позволяет бизнесу работать эффективно. Например, имеют место ограничения по списку доступных инструментов, по удаленной идентификации клиентов, по размеру маржинального плеча и т.д. В результате форекс-компании, у которых в конце прошлого года забрали лицензии, искали выходы из сложившейся ситуации. Понимая, что клиентам не очень интересно работать на таких условиях, они, привлекали их, а затем, возможно, рекомендовали  работать в материнских офшорных компаниях. Естественно, Центральный банк это не устроило. Как итог, у таких компаний отозвали лицензии, отдав право работать на рынке компаниям, имеющим партнера в банковской сфере и ориентированным на работу с клиентами в российской юрисдикции. При этом стоит отметить, что несмотря на то, что ёмкость российского рынка в десятки раз превышает ёмкость рынка РБ, суммарное количество активных клиентов у компаний, лишённых лицензий, меньше, чем количество активных клиентов, например, у МТБанка. Это говорит о том, что брокеры не были заинтересованы работать с российскими клиентами в России.

 
 
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В пятницу 11 января состоялась пресс-конференция представителей компаний рынка Форекс в Беларуси.
 
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