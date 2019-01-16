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В Брестской области отмечен самый низкий уровень преступности за последние десять лет

17.01.2019 13:16 — Разное | Интерфакс  
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В прокуратуре Брестской области проанализировали состояние преступности в области по итогам 2018 года, отметили существенное ее снижение, сообщили в службе информации прокуратуры Брестской области.

"В сравнении с предыдущим годом на 7,3% сократилось количество совершенных преступлений - 9,9 тыс. против 10,7 тыс. в 2017 году. Для сравнения: в 2008 году было зарегистрировано 16,3 тыс. преступлений", - отметили в прокуратуре.

По ее информации,  на каждые 10 тыс. жителей в 2018 году пришлось 72 преступления, что стало лучшим показателем среди всех областей страны.

Так, продолжили в службе информации, реже в преступлениях участвовали имевшие судимость лица и те, кто ранее не имел криминального опыта. "К заслуге всех субъектов профилактики правонарушений отнесено сокращение подростковой преступности – только за год почти на треть", - подчеркнули там.

"В прокуратуре Брестской области заверили в том, что по ряду направлений работа в текущем году будет усилена. Речь идет, прежде всего, о предупреждении умышленных посягательств на жизнь и здоровье людей, борьбе с пьянством, противодействии домашнему насилию", - резюмировали в службе информации.

 
 
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В прокуратуре Брестской области проанализировали состояние преступности в области по итогам 2018 года, отметили существенное ее снижение, сообщили в службе...
 
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