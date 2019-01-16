Глава МОК может приехать на Евроигры-2019 в Минск

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах может стать гостем вторых Европейских игр, которые пройдут с 20 по 30 июня 2019 года в Минске.

"Знаю, что приглашать в Беларусь будут многих почетных гостей, в том числе и президента МОК. Он сам европеец, присутствовал в Баку (на первых Евроиграх – ИФ). Группа представителей МОК и его руководитель обязательно будут приглашены", - заявил на пресс-конференции в Минске в четверг начальник отдела по развитию олимпийского движения НОК Беларуси Дмитрий Довгаленок.

При этом Д.Довгаленок отметил, что НОК Беларуси не занимается непосредственно приглашениями. Этим преимущественно занимается дирекция Евроигр в сотрудничестве с Европейским олимпийским комитетом.

Представитель олимпийского комитета, тем не менее, обратил внимание на тот факт, что на Евроиграх-2019 в Минске ожидается прибытие большого количества высокопоставленных и именитых гостей.

"Приглашения отправляются и на уровне президента Беларуси в адрес других президентов посетить хотя бы открытие Евроигр, не говоря о том, чтобы сами соревнования", - отметил Д.Довгаленок.

II Европейские игры 2019 года пройдут с 20 по 30 июня в Минске.