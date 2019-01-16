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На кольце вокруг арки в Могилеве установят светофорное регулирование

17.01.2019 12:48 — Разное | Интерфакс  
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На кольце вокруг арки по Минскому шоссе в Могилеве установят светофорное регулирование ко Дню города, сообщает Mogilevnews.by.

Детали проекта озвучили на состоявшейся планерке Могилевского горисполкома.

 Строительство 20-метровой триумфальной арки, возведение которой было приурочено к 750-летию Могилева, завершено к началу октября 2018-го. Длилось оно чуть более года. Произведено благоустройство прилегающей территории и установлена подсветка.

"Но подойти к арке, у основания которой заложена капсула-послание будущим поколениям, а стены которой еще будут дополнительно украшены элементами декора информационного характера, проблематично. От идеи строительства подземного пешеходного перехода пока окончательно не отказались, но средств на реализацию этой части проекта нет. Решить проблему сможет светофорное регулирование", - отмечается в сообщении.

 Соответствующим службам горисполкома дано поручение к весне текущего года разработать проектно-сметную документацию объекта. Стоянка для авто будет построена рядом с многоэтажным домом, который планируют возвести в непосредственной близости с аркой по первой линии застройки Минского шоссе.

 
Теги: Могилев
 
 
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На кольце вокруг арки по Минскому шоссе в Могилеве установят светофорное регулирование ко Дню города, сообщает Mogilevnews.by. Детали проекта озвучили на состоявшейся...
 
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