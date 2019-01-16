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Беларусь готова помочь Зимбабве пережить "нелегкие времена" - Лукашенко

17.01.2019 12:15 — Разное | Интерфакс  
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Беларусь готова помочь Зимбабве в преодолении внутренних проблем, заявил президент республики Александр Лукашенко.

"Мы очень переживаем за вас и хотели бы, чтобы вы как можно быстрее преодолели все внутриполитические и внутриэкономические сложности. И вы должны помнить, что мы всячески будем этому способствовать", - сказал А.Лукашенко на встрече с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой.

Главу государства цитирует его пресс-служба.

А.Лукашенко отметил, что Зимбабве сейчас переживает "нелегкие времена", как и Беларусь в свое время - более 20 лет назад. По его словам, подобные сложные этапы проходит любое государство, которое пытается подвергнуть реформам, совершенствованию и строительству собственную экономику и общество.

Кроме того, президент заявил, что Беларусь хочет выстраивать с Зимбабве стратегическое партнерство. "Мы очень эффективно сотрудничаем со странами Северной Африки, прежде всего нашим дружественным партнером Египтом, Алжиром, другими странами. В Центральной Африке мы сотрудничаем с давних пор с Суданом. Мы хотели бы иметь очень тесное сотрудничество и с государствами Южной Африки. Мы побывали во многих странах Африки и видим большой фронт работы для Беларуси в Зимбабве", - сказал он.

Президент отметил, что стороны хорошо знают возможности другу друга, но на пути развития отношений есть определенные сложности. "Не преодолеть эти трудности могут только те, кто не пытается это сделать. Если мы поставим перед собой цель преодолеть трудности, которые есть в отношениях между нашими государствами, мы обязательно реализуем проекты, которые мы уже сегодня видим", - подчеркнул глава государства.

А.Лукашенко также заявил,  что с большим удовольствием совершит визит в Зимбабве, но заявил о необходимости перед этим договориться и реализовать там четыре-пять конкретных проектов. "Таких проектов, которые бы увидел весь зимбабвийский народ", - заметил он.

 
 
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Беларусь готова помочь Зимбабве в преодолении внутренних проблем, заявил президент республики Александр Лукашенко. "Мы очень переживаем за вас и хотели бы, чтобы...
 
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