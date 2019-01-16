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"Славкалий" Михаила Гуцериева подвел итоги 2018 года

17.01.2019 12:02 — Разное | Интерфакс  
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ИООО "Славкалий", ведущее строительство Нежинского горно-обогатительного комбината (ГОК), подвело производственные итоги 2018 года.
"За отчетный период компания полностью и в намеченные сроки выполнила необходимый объем работ по созданию инфраструктуры будущего Нежинского калийного комплекса", - говорится в сообщении пресс-службы компании.

Так, строительная площадка ГОКа получила бесперебойный независимый источник электроснабжения. Это произошло путем подключения электрической подстанции "Нежинская" к ВЛ 110 кВ "Калийная-Сорочи", что позволило полностью отказаться от использования временных дизельных генераторных установок.

В 2018 году предприятие завершило реконструкцию железнодорожной станции Уречье (Любанский район, Минская область), - начало путевого сообщения до будущего калийного комплекса. По этой линии длиной 34 км будет организована доставка грузов, калийных удобрений и перевозка пассажиров. Построена подъездная автомобильная дорога, соединяющая ГОК с трассой республиканского значения. На 94% выполнено строительство внутриплощадочных дорог. Началось строительство газопровода длиной 43 км для обеспечения топливом модульной котельной ТЭЦ для покрытия потребностей Нежинского ГОК в электроэнергии.

"В 2018 году "Славкалий" приступил к выполнению основного объема работ по строительству рудника. Так, в отчетном году предприятие завершило строительство шахтных копров - креплений стволопроходческих комплексов SBR, которые выполнят проходку на руднике новым для Европы механизированным способом", - говорится в сообщении. Компания Deilmann-Haniel, подрядчик проекта, завершила заморозку скважин до технологической температуры минус 35 градусов, что позволит на глубине 160 метров обеспечить защиту от проникновения воды в стволы.

"Одним из важнейших достижений "Славкалия" стал запуск в пробную эксплуатацию уникального для Европы стволопроходческого комплекса SBR, который увеличит скорость проходки до 5 м/сутки и обеспечит безопасные условия труда без использования буровзрывного метода проходки", - отметили в компании. Две стволопроходческие машины для ГОКа были построены на заводе немецкой компании Herrenknecht - мирового лидера в сфере производства и пуско-наладки SBR.

В прошлом году также началось проектирование галургической (обогатительной) фабрики.

Как рассказали в компании, в 2018 году "Славкалий" также приступил к возведению современного комфортного жилья для сотрудников комплекса. В г.Любань будет построен квартал из 4-х пятиэтажных домов на 330 квартир, первый дом будет сдан уже в текущем году.

Строительство Нежинского ГОКа на базе Старобинского месторождения калийных солей ведется с сентября 2015 года.

Нежинский ГОК станет вторым предприятием в Беларуси по добыче калийной руды и производству калийных удобрений, он будет иметь мощность до 2 млн тонн хлорида калия в год.

Общая стоимость проекта превышает $2 млрд.

Инвестпроект предусматривает строительство горнодобывающего комплекса, обогатительной фабрики, газотурбинной электростанции для собственных нужд, железнодорожной, автодорожной, жилищной и другой инфраструктуры.

Реализует проект ИООО "Славкалий", входящий в ПФГ "Сафмар" Михаила Гуцериева.

 
 
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ИООО "Славкалий", ведущее строительство Нежинского горно-обогатительного комбината (ГОК), подвело производственные итоги 2018 года. "За отчетный период компания...
 
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