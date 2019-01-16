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Минфин и Беларусбанк хотят привлечь на внутреннем рынке по $50 млн

17.01.2019 11:52 — Разное | Интерфакс  
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Министерство финансов Беларуси 29 января 2019 года проведет биржевое размещение государственных именных облигаций в долларах США 225-го выпуска на $50 млн, сказано в сообщении Минфина.

Бездокументарные облигации будут размещаться путем открытой продажи в торговой системе на аукционе процентных ставок. Ставка доходности по бумагам будет определена на аукционе на весь период обращения. Срок обращения – 1947 дней (5 лет и 4 месяца).

Между тем, крупнейший белорусский банк ОАО "АСБ Беларусбанк" практически одновременно сообщил о планах разместить два выпуска документарных 4-летних облигаций для физлиц в долларах США на общую сумму $50 млн. Ставка по облигациям Беларусбанка составляет 3,15% годовых.

Как сообщалось, Нацбанк Беларуси в рамках дедолларизации в конце декабря объявил о запрете на выпуск корпоративных, в том числе банковских, облигаций в инвалюте. Запрет вступит в силу с 1 апреля 2019 года.

 
 
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Министерство финансов Беларуси 29 января 2019 года проведет биржевое размещение государственных именных облигаций в долларах США 225-го выпуска на $50 млн, сказано в...
 
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