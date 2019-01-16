Академия бизнеса запускает бесплатное обучение для всех желающих

В Академию Бизнеса могут попасть предприниматели, владельцы и руководители небольших компаний. Причем для этого необязательно быть клиентом Альфа-Банка. В ближайшие месяцы занятия будут проходить в Минске, но проект может получить развитие и в областных центрах. Все семинары и тренинги проводятся бесплатно, а записаться можно на странице Академии Бизнеса.



На фото: культурный эксперт, преподаватель по этикету, основательница Школы Этикета и Культуры Оксана Зарецкая. Фото: АиФ / Евгений Гончар

«Ведущие мировые коучи сегодня сходятся в одной мысли: можно ждать десятилетия, пока люди научатся вести бизнес, а можно обучить их этому. Создание таких проектов, как Академия Бизнеса, - это то, что позволяет ускорить этот процесс», - подчеркнула культурный эксперт, преподаватель по этикету, основательница Школы Этикета и Культуры Оксана ЗАРЕЦКАЯ.

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Программа обучения разработаны по принципу «меньше теории – больше практики». Ее составляли ведущие белорусские бизнес-тренеры и эксперты. Среди них – Алексей Дунаевский (маркетинг), Владислав Толкач (финансы), Наталья Макаева (управление предприятием) и Ольга Иваненко (налоговый менеджмент). Каждый преподаватель будет вести обучение по авторской программе. Заниматься предстоит в группах до 20 человек.



На фото: менеджер проектов массового бизнеса Альфа-Банка Татьяна Трифонова. Фото: АиФ / Евгений Гончар

«Бесплатные бизнес-семинары - отличная альтернатива долгосрочным и дорогостоящим программам MBA. Так, Академия Бизнеса помогла белорусским предпринимателям в целом сэкономить на образовании примерно по 800 долларов. Для предпринимателей это хорошая возможность получить дополнительные конкурентные преимущества, - отметила менеджер проектов массового бизнеса Альфа-Банка Татьяна ТРИФОНОВА. – Ключевая особенность наших семинаров – обмен практическими кейсами. Также слушатели находят в стенах академии потенциальных партнеров, формируют реальное бизнес-сообщество».



На фото: начальник управления продаж и поддержки продуктов массового бизнеса Альфа-Банка Евгений Суховер. Фото: АиФ / Евгений Гончар

Академия Бизнеса – проект некоммерческий. Его реализует Альфа-Банк вместе с Бизнес-школой ИПМ. Текущий сезон будет третьим по счету и самым масштабным. Впервые в Академии будут бесплатно повышать бизнес-навыки всех представителей малого бизнеса без условия открытия счета в банке.

Среди ближайших планов Альфа-Банка Евгений Сухорев отметил планы по открытию в этом году бесплатного коворкинга для своих клиентов площадью 400 кв. метров. Он пояснил, что площадка будет находиться в центре столицы. Туда же переедет и бесплатная Академия Бизнеса.