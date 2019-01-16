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Академия бизнеса запускает бесплатное обучение для всех желающих

17.01.2019 13:40 — Разное | Аргументы и факты  
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Академия бизнеса запускает бесплатное обучение для всех желающих
Евгений Гончар / АиФ

В Академию Бизнеса могут попасть предприниматели, владельцы и руководители небольших компаний. Причем для этого необязательно быть клиентом Альфа-Банка. В ближайшие месяцы занятия будут проходить в Минске, но проект может получить развитие и в областных центрах. Все семинары и тренинги проводятся бесплатно, а записаться можно на странице Академии Бизнеса. 

Академия бизнеса запускает бесплатное обучение для всех желающих
На фото: культурный эксперт, преподаватель по этикету, основательница Школы Этикета и Культуры Оксана Зарецкая. Фото: АиФ/ Евгений Гончар

«Ведущие мировые коучи сегодня сходятся в одной мысли: можно ждать десятилетия, пока люди научатся вести бизнес, а можно обучить их этому. Создание таких проектов, как Академия Бизнеса, - это то, что позволяет ускорить этот процесс», - подчеркнула культурный эксперт, преподаватель по этикету, основательница Школы Этикета и Культуры Оксана ЗАРЕЦКАЯ. 

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«Наша площадка дает возможность предпринимателям или руководителям компаний «прокачать» свои навыки. При этом не важно из какой он местности и в каком банке обслуживается. По сути, мы хотим научить заработать первый миллион», – сказал руководитель по малому бизнесу Альфа-Банка Александр БОБКО. 

Программа обучения разработаны по принципу «меньше теории – больше практики». Ее составляли ведущие белорусские бизнес-тренеры и эксперты. Среди них – Алексей Дунаевский (маркетинг), Владислав Толкач (финансы), Наталья Макаева (управление предприятием) и Ольга Иваненко (налоговый менеджмент). Каждый преподаватель будет вести обучение по авторской программе. Заниматься предстоит в группах до 20 человек.

Академия бизнеса запускает бесплатное обучение для всех желающих
На фото: менеджер проектов массового бизнеса Альфа-Банка Татьяна Трифонова. Фото: АиФ/ Евгений Гончар

«Бесплатные бизнес-семинары - отличная альтернатива долгосрочным и дорогостоящим программам MBA. Так, Академия Бизнеса помогла белорусским предпринимателям в целом сэкономить на образовании примерно по 800 долларов. Для предпринимателей это хорошая возможность получить дополнительные конкурентные преимущества, - отметила менеджер проектов массового бизнеса Альфа-Банка Татьяна ТРИФОНОВА. – Ключевая особенность наших семинаров – обмен практическими кейсами. Также слушатели находят в стенах академии потенциальных партнеров, формируют реальное бизнес-сообщество». 

Академия бизнеса запускает бесплатное обучение для всех желающих
На фото: начальник управления продаж и поддержки продуктов массового бизнеса Альфа-Банка Евгений Суховер. Фото: АиФ/ Евгений Гончар

Академия бизнеса запускает бесплатное обучение для всех желающих Не отстать от «поезда». Нужно ли использовать соцсети для развития бизнеса?
Академия Бизнеса уже вызвала ажиотаж среди предпринимателей. В 2018 году ими было подано 1200 заявок на обучение, а семинары и тренинги посетили около 700 человек. Чтобы удовлетворить возросший спрос, с сентября занятия в Академии стали проходить два раза в неделю. Наибольшим успехом пользовались семинары по деловому общению, финансам, созданию имиджа и управлению персоналом. «Этот проект важен для Альфа-Банка. Ведь можно было потратить деньги, развесив билборды по всему городу, а можно было подумать хорошо и вложить средства в своих клиентов. Мы выбрали второй вариант. Делая богаче их, богаче в итоге становимся и мы. Я хочу, чтобы клиент осознанно делал выбор – в каком банке открыть счет, начиная свой бизнес», – сказал начальник управления продаж и поддержки продуктов массового бизнеса Альфа-Банка Евгений СУХОВЕР.

Академия Бизнеса – проект некоммерческий. Его реализует Альфа-Банк вместе с Бизнес-школой ИПМ. Текущий сезон будет третьим по счету и самым масштабным. Впервые в Академии будут бесплатно повышать бизнес-навыки всех представителей малого бизнеса без условия открытия счета в банке.

Среди ближайших планов Альфа-Банка Евгений Сухорев отметил планы по открытию в этом году бесплатного коворкинга для своих клиентов площадью 400 кв. метров. Он пояснил, что площадка будет находиться в центре столицы. Туда же переедет и бесплатная Академия Бизнеса. 

 
Теги: Минск
 
 
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Образовательная инициатива Альфа-Банка совместно с Бизнес-школой ИПМ теперь доступна всем предпринимателям и руководителям, вне зависимости от того, в каком...
 
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