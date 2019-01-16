Владимир Макей назвал главное достижение Беларуси за три десятилетия

«Главное достижение последних без малого трех десятилетий - Беларусь состоялась как самостоятельное, суверенное государство. Наша страна является полноправным членом мирового сообщества, проводит независимую внешнюю политику. Это наше общее достижение и величайшая ценность», — подчеркнул министр.





По словам В. Макея, благодаря прагматичному курсу на многовекторность Беларуси удалось расширить круг союзников и зарубежных партнеров, открыть и закрепить за собой новые перспективные рынки.







