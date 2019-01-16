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Владимир Макей назвал главное достижение Беларуси за три десятилетия
Суверенитет Беларуси — общее достижение и величайшая ценность, заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в интервью
«Главное достижение последних без малого трех десятилетий - Беларусь состоялась как самостоятельное, суверенное государство. Наша страна является полноправным членом мирового сообщества, проводит независимую внешнюю политику. Это наше общее достижение и величайшая ценность», — подчеркнул министр.
По словам В. Макея, благодаря прагматичному курсу на многовекторность Беларуси удалось расширить круг союзников и зарубежных партнеров, открыть и закрепить за собой новые перспективные рынки.
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Суверенитет Беларуси — общее достижение и величайшая ценность, заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в интервью БелТА по случаю 100-летия...
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