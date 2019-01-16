Что происходит в Зимбабве в отсутствие президента?

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сообщает sputnik.by Граждане Зимбабве протестуют против сильного повышения цен на топливо на 200%,sputnik.by

Несколько человек, в том числе один школьник, погибли в ходе протестов в Зимбабве. Демонстрации начались в понедельник, с тех пор 68 человек получили огнестрельные ранения.





Граждане выступают против повышения цен на топливо на 200%, поскольку теперь бензин в стране стоит в среднем больше трех долларов. Протесты начались в понедельник, и к среде арестованы были около 600 человек.





Аресты и пулевые ранения





Ассоциация врачей Зимбабве за права человека сообщила, что за время протестов пострадали 172 человека, но эта цифра может быть выше, уточняет издание ZimEye, так как многим был закрыт доступ к медучреждениям. У пострадавших – колотые раны, следы от ботинок и кнутов, также врачей беспокоят новости о том, что некоторые были якобы укушены отпущенными с привязи полицейскими собаками в городе Кадома.





Сегодня президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва встречается с белорусским лидером Александром Лукашенко, поэтому его в стране нет, но протесты не утихают.





"Мы очень переживаем за вас и хотели бы, чтобы вы как можно быстрее преодолели сложности – внутриполитические и внутриэкономические", – сказал Лукашенко во время встречи с зимбабвийским лидером.





Мнангагва через день после начала протестов находился с официальным визитом в России, а после направился на встречу с президентом Беларуси. Накануне он выразил сожаление в связи с происходящими в Зимбабве событиями.





"В нашей стране не должно быть места для безудержной жестокости и циничного уничтожения. Мои мысли и молитвы сейчас с теми, кого затронули эти события", – написал он в среду на своей странице в Facebook.





Соцсети и бензин закончились





Однако не у всех в Зимбабве сейчас есть доступ к сетям – правительство выпустило постановление приостановить работу интернет-сервисов из-за нестабильной ситуации в стране, вызванной протестами, пишет местное издание. Вице-президент страны Константин Чивенга отрицает, что правительство велело отключить интернет.





Интернет-провайдер подтвердил, что доступ к сети у жителей все еще есть, но соцсети могут не работать. Речь идет о Facebook, Whatsapp, Youtube и Twitter.





Мнангагва в интервью РИА Новости сказал, что в Зимбабве "самое дешевое топливо в мире".









Прежде стоимость и впрямь была невысока и составляла 0,60 доллара США, но сейчас она увеличилась уже до 3,31 доллара. В стране остаются места, где желающие расплатиться в долларах, к примеру, дипломаты, смогут купить топливо за 1,32 доллара.





Мнангагва анонсировал повышение цен на топливо в субботу. Местное издание ZimEye пишет, что, несмотря на рост цены, топлива на заправках не хватает, а к тем, где оно осталось, выстраиваются длинные очереди. Сейчас осталась только одна компания, которая все еще продает топливо – Trek. Еще три компании –Total, Puma и Zuva – закрылись.









В среду власти Зимбабве задержали пастора и политического активиста Ивэна Маварире. Он критиковал политику предшественника Мнангагвы Роберта Мугабе и недоволен работой нынешнего правительства, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Africanews. Сам активист считает, что ему планируют предъявить обвинение в призыве к публичным насильственным действиям.





"Имеют право свободно выражать свое мнение"





Мнангагва заверил, что жители страны "имеют право свободно выражать свое мнение", "критиковать и протестовать". Однако он полагает, что вместо мирных законных демонстраций имеет место насилие.





"Решать экономические проблемы Зимбабве – это монументальный труд", – заявил Мнангагва в соцсетях.

Он заверил своих граждан, что страна движется в правильном направлении, даже если иногда им кажется, что это не так.



