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За наркотики на 9 лет заключения осужден игрок НФК "Крумкачы"

17.01.2019 13:58 — Разное | Партизан  
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В Минске за наркотики осужден на 9 лет заключения футболист НФК "Крумкачы" Олег Дыбаль. Уголовное дело рассматривал суд Партизанского района.


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 Дыбаля признали виновным в незаконном с целью сбыта приобретении, употреблении, хранении альфа-PVP (ч. 3 ст. 328 УК). В последнем слове он извинился и пообещал, что в будущем "больше никогда не прикоснется к наркотикам", сообщает Еврорадио.

Футболист был задержан в начале октября 2018-го. Во время обыска в квартире Олега Дыбаля нашли 40 граммов особо опасного психотропного вещества.

28 декабря 2018-го Олегу Дыбалю исполнилось 25 лет. В прошлом сезоне он успел сыграть во второй лиге чемпионата Беларуси за НФК "Крумкачы" 20 матчей.


 
Теги: Минск
 
 
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В Минске за наркотики осужден на 9 лет заключения футболист НФК "Крумкачы" Олег Дыбаль. Уголовное дело рассматривал суд Партизанского района.
 
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