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сообщает Еврорадио. Дыбаля признали виновным в незаконном с целью сбыта приобретении, употреблении, хранении альфа-PVP (ч. 3 ст. 328 УК). В последнем слове он извинился и пообещал, что в будущем "больше никогда не прикоснется к наркотикам",Еврорадио.





Футболист был задержан в начале октября 2018-го. Во время обыска в квартире Олега Дыбаля нашли 40 граммов особо опасного психотропного вещества.





28 декабря 2018-го Олегу Дыбалю исполнилось 25 лет. В прошлом сезоне он успел сыграть во второй лиге чемпионата Беларуси за НФК "Крумкачы" 20 матчей.



