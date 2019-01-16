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«Говори правду» выступает против принуждения к «братству»

17.01.2019 13:48 — Разное | Партизан  
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Компания сделала заявление.

«Мы не приемлем принуждение к «братству», исходящее от имперски мыслящих политиков России». Компания «Говори правду» категорически не приемлет ультиматум Кремля об «углублении интеграции».

«Под предлогом выполнения Союзного договора Кремль, прокремлевские политические организации и околокремлевские СМИ осуществляют согласованную кампанию, истинной целью которой является подчинение Беларуси России, - считает «Говори правду». - Фактически нашей стране выставлен ультиматум: либо отказ от независимости в пользу экономических преференций, либо экономические преференции со стороны РФ как компенсация за отказ от независимости».

Общественное объединение «Говори правду» рассматривает государственный суверенитет Беларуси как наиважнейшую ценность.
«Говори правду» заявляет, что Союзный договор от 1999 года перестал отвечать реалиям сегодняшнего дня и нуждается в пересмотре. 


«Мы не снимаем ответственности за происходящее и с руководства Беларуси. Большинство договоренностей между Беларусью и Российской федерацией оформляются в «закрытом режиме», граждане узнают о предмете и результатах договоренностей зачастую только в момент их реализации. Как показывает история отношений двух стран, такой подход не идет на пользу ни одной из них, - говорится в заявлении. 

- В ситуации обострения противоречий между Беларусью и Российской Федерацией следует принимать быстрые решения». 
«Говори правду» предлагает руководству страны (администрации президента, Совету Министров, Национальному собранию) включить в состав рабочей группы по интеграции представителей оппозиции; организовать широкую дискуссию в обществе и СМИ о ревизии союзных отношений. 


 
 
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