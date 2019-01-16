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Есть проблема: отходы пластиковой тары скоро заполонят город

17.01.2019 13:36 — Разное | Партизан  
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Экологи предлагают ее частично запретить. Пластиковое загрязнение грозит столице, если не принять меры. На проблеме заострил внимание и Глава государства.

Есть проблема: отходы пластиковой тары скоро заполонят город
Пути ее решения изучала корреспондент агентства «Минск-Новости».

Чаще всего потребители выбрасывают пластиковые мешочки уже после первого применения. По сведениям ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов», ежегодно в Беларуси образуется около 8 тыс. т, или 4 млрд пакетов. В Минске соответственно — 2 тыс. т, или 1 млрд штук.

В этой ситуации меры принимать нужно оперативно. В Минске уже не первый год проходит кампания по разделению мусора на ТКО (твердые коммунальные отходы) и вторичные материальные ресурсы (ВМР), к которым относится и полиэтилен. Однако для переработки с целью вторичного применения годится только часть материала — пленка высокого или низкого давления. Тонкие и шуршащие пакетики, в которые фасуется пища, не перерабатываются, как и некоторые другие виды полиэтилена (ПЭТ). Но они-то как раз и составляют основную массу ПЭТ-мусора.



— Служат они мало — практически сразу оказываются на свалке, — говорит сотрудник Центра экологических решений Наталья Блыщик. — Во многих магазинах Минска сейчас предлагают бесплатные фасовочные пакеты, что еще больше усугубляет проблему чрезмерного объема отходов. Это никак не приближает нас к широко распространяющейся в мире концепции «ноль отходов», во главе которой — предотвращение образования мусора.

Невозможно переработать и другие виды пластика — стаканчики из-под йогурта, сметаны, простокваши, некоторые виды лотков для яиц, мяса, емкости для кулинарных изделий, одноразовую посуду.

По сведениям ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов», 40 % всех коммунальных отходов составляет полиэтиленовая упаковка. Причем на переработку из-за отсутствия у нас соответствующих технологий идет только четвертая часть. То есть остальные 75 % прямиком попадают на полигон Тростенецкий для захоронения. А он у нас в столице сейчас единственно действующий и, по прогнозам Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды, хватить его может максимум еще года на три. Новых подобных объектов в городе строить не планируется. И тогда мусор, в том числе пластиковый, девать будет некуда. Что же в этой ситуации можно предложить?


— Выпуск и реализацию товаров в таре, которую нельзя затем переработать и использовать повторно, нужно запретить законодательно. Также следует ввести запрет на ввоз и продажу импортных товаров в такой упаковке из других государств, — считает начальник отдела контроля за обращением с отходами Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Елена Авраменко.

Идею «ноль отходов» приветствуют и столичные экологи.

— В Беларуси ежемесячно производят более 700 т ПЭТ-пакетов, из них около 200 т фасовочных, и первое, что можно было бы сделать в Минске и стране — запретить тонкие пакеты для фасовки продуктов питания, — убеждена Н. Блыщик. — С другой стороны, следует повышать информированность и культуру потребителя. Человек должен понимать, что покупать или брать каждый раз новый пластиковый пакет в магазине — вредить экологии. Даже если такой пакет можно переработать, то всего лишь раз, и он всё равно окажется на свалке.

Некоторые производители в качестве альтернативы предлагают так называемые разлагаемые пакеты.

— Это тоже не панацея, — возражает Н. Блыщик. — При их производстве используется добавка, из-за которой менее чем за год полиэтилен распадается на большое количество микроскопических кусочков — микропластик. Частицы до конца не разлагаются и остаются в почве, попадают в воду. На своем уровне стараюсь как можно меньше покупать товаров в полиэтиленовой упаковке. Фасованные сахар, крупу, муку, напитки приобретаю в бумажной или стеклянной таре.

По словам эколога, также было бы целесообразно создать для производителей и поставщиков такие условия, при которых им будет выгоднее поставлять в торговые сети различные напитки в многоразовой возвратной стеклянной таре вместо одноразовой пластиковой. И таким образом исключить или свести к минимуму поток неперерабатываемой упаковки.

— Хочу напомнить, что в Беларуси уже 7-й год действует принцип расширенной ответственности производителя, в соответствии с которым каждый производитель или импортер упаковки обязан обеспечивать ее сбор и использование через свою систему или внося плату уполномоченному органу, — отмечает Н. Блыщик. — Это еще на этапе проектирования и выбора дизайна должно мотивировать производителя на изготовление товаров в упаковке многоразового использования и с возможностью конечной переработки. К сожалению, на деле это происходит далеко не всегда. 

Если обратиться к мировой практике, то во многих странах использование пластиковых пакетов ограничено, а, например, в Италии от них полностью отказались еще в 2011 г. В Германии бесплатных ПЭТ-пакетов нет вообще, а с 2019 г. цена на такую тару поднялась в 2 раза. Покупателям предлагают альтернативу — бумажные мешочки и многоразовые холщовые, джутовые или льняные сумки. Корреспонденту удалось побывать в одном из таких магазинов в Берлине. Его открыла жительница города после того, как ей надоело каждый день собирать и выносить в мусорку ворохи полиэтиленовых мешков от продуктов.

— Конечно, стоило огромных трудов найти деньги, все организовать и открыть магазин, где покупателю предлагается не только перерабатываемая экологичная упаковка, но и органические продукты без всякой примеси химии, — рассказала менеджер торгового объекта Лина Шольц. — Многие продукты — макароны, крупы, сухофрукты — продаются на развес и отпускаются либо в бумажных пакетах, либо в чистой таре самих покупателей. А товары от поставщиков мы перекладываем в магазине в свои контейнеры и таким образом избегаем скопления отходов.

По словам Л. Шольц, пластиковые канистры от моющих и чистящих средств вначале приходилось выбрасывать в мусор. Но затем работникам торгового объекта удалось договориться с поставщиком, чтобы он приезжал и переливал жидкие средства в многоразовые емкости магазина. Позже правило распространилось на растительные масла и соусы. Добились также, чтобы часть товаров привозили в такой таре, которая потом годилась бы для компоста и полностью там разлагалась.

Все продукты в магазине органические, даже мороженое. Внимание привлекли чашечки с блюдцами почти черного цвета. Керамика, что ли? Оказалось, нет: их делают… из спитой кофейной гущи, которую мы привыкли выбрасывать. Натуральная посуда прочная и экологически чистая.

— Мы усиленно призывали в соцсетях поддержать нашу идею «магазина без отходов». Нашли много союзников и партнеров, которые нас поддержали. Сейчас в Германии работают уже 80 таких магазинов. Теперь задача — распространить начинание, в том числе за пределы страны, — сказала Л. Шольц.

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Теги: Минск
 
 
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Экологи предлагают ее частично запретить. Пластиковое загрязнение грозит столице, если не принять меры. На проблеме заострил внимание и Глава государства.
 
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