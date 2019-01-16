Сербы снова вышли на массовый митинг

Держа лампадки и включенные фонарики телефонов, участники акции молчаливым шествием прошли по улицам города.





Лидера партии "Свобода, демократия, справедливость" Оливера Ивановича застрелили на севере Косова, где преобладает сербское население, шестью выстрелами в спину. Убийц политика до сих пор не наказали.





Организаторами шествия выступили те же группы, которые стоят за протестами против президента Сербии Вучича, что в течение нескольких недель проходят каждую субботу.





Полиция пыталась остановить участников шествия, которые отправились к Храму святого Саввы, где в это время монтировали сцену к визиту российского президента Владимира Путина. Однако правоохранителям не удалось помешать собранию.

Ранее сообщалось, в Сербии прошли новые протесты против президента. Напомним, поводом для волны протестов стало избиение оппозиционного политика Борко Стефановича в конце ноября. Оппоненты властей утверждают, что атаку спровоцировала речь Вучича, в которой тот раскритиковал оппозиционера.



