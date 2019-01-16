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Сербы снова вышли на массовый митинг

17.01.2019 13:33 — Разное | Партизан  
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Тысячи сербов собрались на улицах Белграда, чтобы почтить память оппозиционного политика Оливера Ивановича, убитого год назад, убийство которого до сих пор не раскрыто. Об этом сообщает Balkan Insight, передает Европейская правда.

Держа лампадки и включенные фонарики телефонов, участники акции молчаливым шествием прошли по улицам города.

Лидера партии "Свобода, демократия, справедливость" Оливера Ивановича застрелили на севере Косова, где преобладает сербское население, шестью выстрелами в спину. Убийц политика до сих пор не наказали.

Организаторами шествия выступили те же группы, которые стоят за протестами против президента Сербии Вучича, что в течение нескольких недель проходят каждую субботу.

Полиция пыталась остановить участников шествия, которые отправились к Храму святого Саввы, где в это время монтировали сцену к визиту российского президента Владимира Путина. Однако правоохранителям не удалось помешать собранию.
Ранее сообщалось, в Сербии прошли новые протесты против президента. Напомним, поводом для волны протестов стало избиение оппозиционного политика Борко Стефановича в конце ноября. Оппоненты властей утверждают, что атаку спровоцировала речь Вучича, в которой тот раскритиковал оппозиционера.


 
 
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Тысячи сербов собрались на улицах Белграда, чтобы почтить память оппозиционного политика Оливера Ивановича, убитого год назад, убийство которого до сих пор не...
 
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