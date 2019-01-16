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Дело о взятках в Минлесхозе: перед судом предстали 15 обвиняемых

17.01.2019 13:30 — Разное | Партизан  
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Суд Центрального района Минска начал рассмотрение уголовного дела, фигуранты которого занимались незаконными поставками за рубеж высококачественной древесины из белорусских лесхозов. Как передает корреспондент Sputnik, в качестве обвиняемых в суде – 15 человек, двое из которых находятся под стражей.

Дело о взятках в Минлесхозе: перед судом предстали 15 обвиняемых
Sputnik.by
В отношении обвиняемых возбуждены уголовные дела по ряду коррупционных статей: за получение и дачу взяток, превышение власти и служебных полномочий, неуплату налогов.

Согласно материалам дела, оперативники КГБ в конце 2017 – начале 2018 года вскрыли преступную схему, которая заключалась в том, что высококачественные пиломатериалы под видом низкосортного сырья (фактически дров) через посреднические фирмы продавались за границу, в основном в Прибалтику.

Среди тех, кто находится не под стражей, 13 обвиняемых из разных регионов Беларуси (Минской, Витебской и Могилевской областей).

Все подсудимые были задержаны сотрудниками КГБ в конце января 2018 года. На стадии предварительного следствия из 15 обвиняемых 13 были отпущены из СИЗО КГБ, часть из них – через два месяца, некоторые – через четыре.

Все они в первый раз попали под следствие, в настоящее время подавляющее большинство подсудимых продолжают трудиться, в том числе и в структурах Минлесхоза. В зал суда на первое заседание их пришли поддержать родственники, свободных мест практически нет.

 
Теги: Минск
 
 
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Суд Центрального района Минска начал рассмотрение уголовного дела, фигуранты которого занимались незаконными поставками за рубеж высококачественной древесины...
 
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