Дело о взятках в Минлесхозе: перед судом предстали 15 обвиняемых

В отношении обвиняемых возбуждены уголовные дела по ряду коррупционных статей: за получение и дачу взяток, превышение власти и служебных полномочий, неуплату налогов.





Согласно материалам дела, оперативники КГБ в конце 2017 – начале 2018 года вскрыли преступную схему, которая заключалась в том, что высококачественные пиломатериалы под видом низкосортного сырья (фактически дров) через посреднические фирмы продавались за границу, в основном в Прибалтику.





Среди тех, кто находится не под стражей, 13 обвиняемых из разных регионов Беларуси (Минской, Витебской и Могилевской областей).





Все подсудимые были задержаны сотрудниками КГБ в конце января 2018 года. На стадии предварительного следствия из 15 обвиняемых 13 были отпущены из СИЗО КГБ, часть из них – через два месяца, некоторые – через четыре.





Все они в первый раз попали под следствие, в настоящее время подавляющее большинство подсудимых продолжают трудиться, в том числе и в структурах Минлесхоза. В зал суда на первое заседание их пришли поддержать родственники, свободных мест практически нет.



