|
Дело о взятках в Минлесхозе: перед судом предстали 15 обвиняемых
Суд Центрального района Минска начал рассмотрение уголовного дела, фигуранты которого занимались незаконными поставками за рубеж высококачественной древесины из белорусских лесхозов. Как передает корреспондент
Sputnik.by
В отношении обвиняемых возбуждены уголовные дела по ряду коррупционных статей: за получение и дачу взяток, превышение власти и служебных полномочий, неуплату налогов.
Согласно материалам дела, оперативники КГБ в конце 2017 – начале 2018 года вскрыли преступную схему, которая заключалась в том, что высококачественные пиломатериалы под видом низкосортного сырья (фактически дров) через посреднические фирмы продавались за границу, в основном в Прибалтику.
Среди тех, кто находится не под стражей, 13 обвиняемых из разных регионов Беларуси (Минской, Витебской и Могилевской областей).
Все подсудимые были задержаны сотрудниками КГБ в конце января 2018 года. На стадии предварительного следствия из 15 обвиняемых 13 были отпущены из СИЗО КГБ, часть из них – через два месяца, некоторые – через четыре.
Все они в первый раз попали под следствие, в настоящее время подавляющее большинство подсудимых продолжают трудиться, в том числе и в структурах Минлесхоза. В зал суда на первое заседание их пришли поддержать родственники, свободных мест практически нет.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Суд Центрального района Минска начал рассмотрение уголовного дела, фигуранты которого занимались незаконными поставками за рубеж высококачественной древесины...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)