Белорусская компания открыла новое месторождение нефти в России

В канун старого Нового года "Янгпур" открыла Богдановское месторождение. Сейчас оно отдает фонтанным способом порядка 80 тонн нефти в сутки. Белорусские специалисты оценили, что извлекаемые запасы составляют от 200 до 600 тысяч тонн нефти.





"Для нас это немало. В прошлом году мы добыли 193 тысячи тонн нефти, это рекордный уровень за 25 лет деятельности компании. Фактически в "Янгпуре" прирост сырьевой базы как минимум компенсировал этот объем. И новое месторождение позволяет коллективу более интенсивно вырабатывать запасы", – считает директор ОАО "НК Янгпур" Александр Поляков.





Место, где фонтанирует сейчас нефть, белорусские геологи посчитали перспективным еще в 2015 году. Изначально там не планировалось проводить геологоразведку, но затем компания вернулась к нему из экономических соображений, потому что новое месторождение находится между Осенним и Вьюжным месторождениями, всего в 150 метрах от нефтелиний.





Специалистам ООО "Белоруснефть-Сибирь" для того, чтобы добыть нефть, пришлось бурить боковой ствол, протяженность которого составила 2 тысячи 365 метров. Также для добычи нефти геологи применили гидроразрыв пласта.









"Запасы нефти на новом месторождении содержатся в двух пластах – Ю-1 и Ю-2. Первый пласт уже в эксплуатации. С такими условиями мы знакомы. Во втором пласте запасы относятся к трудноизвлекаемым. С ними еще предстоит работать. Нужно проектировать скважины таким образом, чтобы максимально ввести в разработку и эти запасы", – отметил Александр Поляков.





В настоящее время у дочки "Белоруснефти" шесть активов на Известинском лицензионном участке. На нем также находятся Известинское, Восточно-Известинское, Метельное, Осеннее нефтяное и Вьюжное газоконденсатное месторождения.