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Здание Верховного суда обойдется в 77 миллионов долларов

17.01.2019 13:22 — Разное | Партизан  
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К началу года на строительство объекта уже потрачено около 51 миллиона долларов.


фото: tut.by

Такая информация содержится в инвестпрограмме Минска, пишет TUT.BY. Общая стоимость всех работ по строительству здания Верховного суда возле Дворца независимости составит 166 миллионов рублей, пишет realty.ej.by

Здание планируется сдать в эксплуатацию в первом полугодии. Из городской казны на строительство объекта потрачена лишь небольшая часть – в прошлом году 324 тыс. рублей. В этом году будет израсходовано лишь 5 тыс. рублей. Основные источники финансирования  — республиканский бюджет, средства инвесторов и другое. Так, на объект выделяла средства иранская компания «Кейсон» (2 млн долларов), которой разрешили продлить  сроки реализации «Магнита Минска».


Интересно, что герб и надпись «ВЯРХОЎНЫ СУД РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ» для фасада обошлись более чем в 112 тыс. долларов. Также у завода «Каскад» для холла главного входа закупили хрустальную люстру индивидуального изготовления почти за 90 тыс. долларов. Нашлись среди тендеров закупки на поставку художественных изделий более чем за 800 тыс. долларов и обустройство фонтана с освещением почти за 300 тыс. долларов.





 
Теги: Минск
 
 
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К началу года на строительство объекта уже потрачено около 51 миллиона долларов.
 
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