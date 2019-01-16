Здание Верховного суда обойдется в 77 миллионов долларов

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пишет realty.ej.by Такая информация содержится в инвестпрограмме Минска , пишет TUT.BY. Общая стоимость всех работ по строительству здания Верховного суда возле Дворца независимости составит 166 миллионов рублей,realty.ej.by





Здание планируется сдать в эксплуатацию в первом полугодии. Из городской казны на строительство объекта потрачена лишь небольшая часть – в прошлом году 324 тыс. рублей. В этом году будет израсходовано лишь 5 тыс. рублей. Основные источники финансирования — республиканский бюджет, средства инвесторов и другое. Так, на объект выделяла средства иранская компания «Кейсон» (2 млн долларов), которой разрешили продлить сроки реализации «Магнита Минска».









Интересно, что герб и надпись «ВЯРХОЎНЫ СУД РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ» для фасада обошлись более чем в 112 тыс. долларов. Также у завода «Каскад» для холла главного входа закупили хрустальную люстру индивидуального изготовления почти за 90 тыс. долларов. Нашлись среди тендеров закупки на поставку художественных изделий более чем за 800 тыс. долларов и обустройство фонтана с освещением почти за 300 тыс. долларов.















