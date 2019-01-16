Святой вечер: традиции празднования вечера перед Крещением

Вечером и до полуночи, в ночь на великий праздник Иордан, 19 января, православные и греко-католические христиане во второй раз собираются за рождественским столом.





Святой вечер, который отмечается 18 января, также называют Щедрым вечером. 19 января все украинцы празднуют Крещение Господне – третий и завершающий большой праздник рождественско-новогоднего цикла.





Традиции второго Святого вечера





Если на праздник Василия, 14 января щедровальники-парни обходили с песнями по домам, то в этот вечер стоит ожидать девушек-щедровальщиц. На Старый Новый год женщинам и девушкам вообще запрещалось ходить в гости, или по крайней мере посещать чужой дом раньше, чем в него зашел мужчина.





А все походы девушек с песнями по давней традиции проводятся после заката Солнца, то есть тогда, когда владычествует всякая нечистая сила. Что же касается самой щедривки, то она интересна тем, что делает намек на древний языческий обычай наших предков — приносить в жертву волов





Каждый из щедрующих когда-то носил с собой целую охапку веток орешника, что означало, когда щедровальщик сказал добрые слова хозяину, тот выносил горсть овса, намоченного в воде, и высыпал его щедрующему в сумку. А щедровальщик в свою очередь давал хозяину ветку орешника, который считался лучшим "на расплод", а сама ветка орешника имела чудодейственную силу беречь скот от "всего злого".





В канун Крещения все христиане идут в церковь святить посуду. Перед этим они украшают посуду цветами – кувшины, бутылки, баньки – в виде различной отделки. Обычно это может быть "бессмертник" или сухие васильки – "чтобы Бог миловал от злой напасти". Вода, освященная в вечер Богоявления, – "вечерняя вода" – считалась более святой, чем на Крещение, и она "действенна против всякого зла".





После освящения священником святой воды, люди несут ее в свои дома. Отцу же принято брать сосуд со святой водой и кропилом кропить всех присутствующих в доме, приговаривая: "Дай Боже, и на этот год дождаться".





Дальше он идет кропить в сенях, в кладовке и вокруг дома. Иногда, как где принято, — хозяин еще мог кропить животных святой водой, произнося: "Во Иордане крещаюсь Тебе, Господи". Младший сын также может брать в руки три пирога и идти вслед за отцом. Первый пирог он оставляет в сенях, второй — в кладовке, а третий — во дворе.





Существует также обычай рисовать на дверях и окнах крестики, которые были защитой для дома и оберегали от несчастий. Когда-то в древности такие крестики делали из соломы, а потом начали вырезать из бумаги, затем рисовали их мелом. Такие крестики должна была мазать хозяйка или старшая дочь, чтобы уберечь дом от нечистой силы.





Также существовали обычаи, что хозяин или парень, который также имел право рисовать кресты на углах дома, после каждого креста должен был откусить от пирога хоть маленькую частичку и съесть. В других рассказах говорится о том, что вокруг дома обносили только пирог, а после кропления вся семья садилась за стол, распределяла его и съедала, приговаривая: "Дай, Боже, всего хорошего нам и нашим детям".





Девушки в этот вечер могли гадать: они после ужина собирали со стола ложки и шли на порог тарабанить ими, потому что "где собака соврет, туда замуж пойду!". Потом после ужина вся семья клала свои ложки в одну миску, а сверху – хлеб, "чтобы хлеб родился". Чья ложка ночью "сама перевернется", тот умрет. А кутья, которая осталась после ужина, выносится курам — "чтобы хорошо плодились".





Утром христианским семьям принято умываться просто водой (освященную не брали, чтобы ее не портить и не выливать потом), особенно девушкам, которые добавляли в воду монеты – чтобы быть красивыми и богатыми целый год. После этого монеты собирали и раздавали всем членам семьи, – они верили, что монеты должны приносить удачу.











