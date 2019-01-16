Транспортная инспекция информирует: выбираем безОПАСНОЕ такси…

С 26 февраля 2018 года вступил в силу Декрет №7 «О развитии предпринимательства», c изменениями в законодательстве, который имеет непосредственное отношение к транспортной деятельности - отменяющий лицензирование деятельности по пассажирским перевозкам.



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Если раньше перевозчик должен был получить лицензию, то теперь это необязательно. Для таксистов сейчас достаточно лишь уведомить местный исполнительный и распорядительный орган о дате начала осуществления такой деятельности. Считается, что эти изменения облегчили «жизнь» перевозчикам, а что же с нами, теми, кто пользуются этими услугами?

Когда мы вызываем такси, очень важно, чтобы приехал водитель, знающий свое дело, а также чтобы машина была зарегистрирована и прошла всевозможные техосмотры.

Отмена лицензии стала поводом задуматься, не столкнемся ли мы с тем, что вызывая такси, мы не имеем гарантии, что получим качественное обслуживание: водителя со стажем вождения, машину в хорошем состоянии, дружелюбных диспетчеров и соответствующую карману пассажиров стоимость проезда.

Поводом для опасений стало растущее число фирм - такси, куда приходят работать люди, которые только вчера получили права, а машина и вовсе без лицензии и страховки… Как результат беспечности работодателей - разбитые машины, травмы пассажиров, пешеходов, жизни людей.

Фирмы, предлагающие транспортные услуги по перевозке пассажиров – ведут борьбу за клиента, так пусть это будет честная борьба профессионалов. Ведь таксист – не обычный водитель. Это человек, которому мы доверяем свою жизнь и жизнь близких нам людей.

Давайте поступать разумно…

Отдел административной практики и организационной

работы Транспортной инспекции по Брестской области