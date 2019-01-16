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ВРП Брестской области за 2018 год вырос на 3%

17.01.2019 15:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Валовой региональный продукт Брестской области, по предварительным данным, вырос за 2018 год на 3%. Об этом сообщил сегодня председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис, представляя нового главу администрации Ленинского района Бреста Валентина Милошевского, передает корреспондент БЕЛТА.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62631.php

ВРП Брестской области за 2018 год вырос на 3%

"По предварительным результатам, область, к сожалению, не вышла на все те прогнозные показатели, которые нам доводились. По валовому региональному продукту должны были достичь уровня 104,1%, но выйдем на 103%. Поэтому необходимо будет напрячься в этом году. От ВРП, экономики зависит социальная сфера и все, что связано с жизнью людей: образование, здравоохранение, строительство - все это зависит от денег, которые мы должны зарабатывать на промышленных предприятиях", - подчеркнул губернатор.

Значительный вклад в формирование ВРП вносят предприятия Ленинского района Бреста, чей объем промышленного производства составляет почти 70% общегородского и треть объема области. Вместе с тем ряд предприятий испытывает разного рода проблемы, которые предстоит решать новому главе районной администрации. 17 января на эту должность назначен Валентин Милошевский. Человек в городе и области он известный: долгое время работал на различных должностях в системе здравоохранения, был заместителем председателя горисполкома, являлся депутатом Палаты представителей Национального собрания двух последних созывов.

Анатолий Лис поздравил Валентина Милошевского с назначением, вручил удостоверение и пожелал успешной работы. "Чтобы Ленинский район Бреста был впереди по всем показателям. Тем более в этом году нас ждет много значимых мероприятий, связанных с 1000-летием города, над которыми предстоит работать", - отметил руководитель области.

Валентин Милошевский намерен начать работу с детального знакомства с предприятиями, организациями, учреждениями района. "Хочу посетить все коллективы, познакомиться с руководством, узнать, какие есть задачи, проблемы. Не ставлю перед собой цели решить буквально все проблемы завтра. Но я хочу изучить их, и, если это будет возможно, исправить. Постараюсь не мешать людям в работе, если нужно - помочь", - сказал журналистам он.

 
Теги: знакомства, Брест
 
 
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Валовой региональный продукт Брестской области, по предварительным данным, вырос за 2018 год на 3%. Об этом сообщил сегодня председатель Брестского облисполкома...
 
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