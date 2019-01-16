Правительство согласовало реорганизацию Республиканского научно-практического центра спорта

Пресс-служба Совета министров Беларуси сообщила о реорганизации Республиканского научно-практического центра спорта.



Фото: medsport.by

— Совет министров согласовал Министерству спорта и туризма реорганизацию государственного учреждения «Республиканский научно-практический центр спорта» путем присоединения к нему учреждения здравоохранения «Республиканский центр спортивной медицины республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское физкультурно-спортивное общество «Динамо», — говорится в постановлении правительства № 27 от 16 января 2019 года.

Решение принято в целях создания единой системы управления спортивной медициной Беларуси и обеспечения качества медицинского сопровождения спортивной подготовки.

Республиканский научно-практический центр спорта образован 1 октября 2014 года в результате слияния Республиканского центра спортивной медицины и Научно-исследовательского института физической культуры и спорта Беларуси.

Центр является головным республиканским учреждением в сфере медицинского и научно-методического обеспечения подготовки спортсменов национальных, сборных команд и спортивного резерва.