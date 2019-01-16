ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Правительство согласовало реорганизацию Республиканского научно-практического центра спорта

17.01.2019 15:16 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Пресс-служба Совета министров Беларуси сообщила о реорганизации Республиканского научно-практического центра спорта.


Фото: medsport.by

— Совет министров согласовал Министерству спорта и туризма реорганизацию государственного учреждения «Республиканский научно-практический центр спорта» путем присоединения к нему учреждения здравоохранения «Республиканский центр спортивной медицины республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское физкультурно-спортивное общество «Динамо», — говорится в постановлении правительства № 27 от 16 января 2019 года.

Решение принято в целях создания единой системы управления спортивной медициной Беларуси и обеспечения качества медицинского сопровождения спортивной подготовки.

Республиканский научно-практический центр спорта образован 1 октября 2014 года в результате слияния Республиканского центра спортивной медицины и Научно-исследовательского института физической культуры и спорта Беларуси.

Центр является головным республиканским учреждением в сфере медицинского и научно-методического обеспечения подготовки спортсменов национальных, сборных команд и спортивного резерва.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пресс-служба Совета министров Беларуси сообщила о реорганизации Республиканского научно-практического центра спорта.
 
Новости дня
Новости разные
 
ГАИ: в Витебске рейсовый автобус врезался в дорожное ограждение
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Лепельский край
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика