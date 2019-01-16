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Правительство согласовало реорганизацию Республиканского научно-практического центра спорта
Пресс-служба Совета министров Беларуси
— Совет министров согласовал Министерству спорта и туризма реорганизацию государственного учреждения «Республиканский научно-практический центр спорта» путем присоединения к нему учреждения здравоохранения «Республиканский центр спортивной медицины республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское физкультурно-спортивное общество «Динамо», — говорится в
Решение принято в целях создания единой системы управления спортивной медициной Беларуси и обеспечения качества медицинского сопровождения спортивной подготовки.
Центр является головным республиканским учреждением в сфере медицинского и научно-методического обеспечения подготовки спортсменов национальных, сборных команд и спортивного резерва.
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Пресс-служба Совета министров Беларуси сообщила о реорганизации Республиканского научно-практического центра спорта.
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