|
Где и когда в Жлобине можно окунуться в прорубь на Крещение?
17.01.2019 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Уважаемые жлобинчане!
19 января с 8:00 до 23:00 будет организовано массовое купание на городском пляже в парке «Приднепровский».
ОСВОД рекомендует гражданам не окунаться в проруби, устроенные в несанкционированных местах, и не подвергать свою жизнь опасности.
Райисполком.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уважаемые жлобинчане! 19 января с 8:00 до 23:00 будет организовано массовое купание на городском пляже в парке «Приднепровский». ОСВОД рекомендует гражданам...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)