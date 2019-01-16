Где и когда в Жлобине можно окунуться в прорубь на Крещение?

Уважаемые жлобинчане!

19 января с 8:00 до 23:00 будет организовано массовое купание на городском пляже в парке «Приднепровский».

ОСВОД рекомендует гражданам не окунаться в проруби, устроенные в несанкционированных местах, и не подвергать свою жизнь опасности.

Райисполком.









