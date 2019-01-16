Почти в 45 рублей обошлась каждая рыбка браконьерам из Быхова

Сотрудники Быховской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира задержали двоих жителей Быхова. На водоеме в пойме реки Днепр вблизи деревни Селец мужчины при помощи запрещенного сетного орудия рыболовства и осветительных приборов добыли 92 особи различных видов озерно-речной рыбы.

— В связи с тем, что браконьерами совершено правонарушение с признаками уголовно наказуемого деяния на место была вызвана следственно-оперативная группа Быховского РОВД, — прокомментировал заместитель начальника Могилевской облинспекции Сергей Радкевич.- Размер вреда, причиненного окружающей среде, составил 162 базовые величины (4131 рубль). В отношении задержанных возбуждено уголовное дело.

Могилевская облинспекция охраны животного и растительного мира просит граждан не быть равнодушными. Если вам стало известно о причинение вреда природе и иных нарушениях природоохранного законодательства, позвоните по «телефону доверия» в Могилеве (8-0222) 274- 000 (круглосуточно) или напишите на e-mail: Mogilev_OI@gosinspekciya.gov.by (при наличии с имеющимися фото-, видеоматериалами).