На Олимпийские игры в Токио отправятся 120−150 белорусских спортсменов

Количество белорусских спортсменов, которые войдут в состав делегации на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио, будет варьироваться от 120 до 150 человек, заявили в НОК Беларуси, сообщает interfax.by .



Фото: tokyo2020.org

— Если лицензии на Олимпиаду завоют представители игрового вида спорта, то в составе белорусской делегации будет около 150 спортсменов, если нет — около 120, — сообщил начальник отдела по развитию олимпийского движения НОК Беларуси Дмитрий Довгаленок журналистам в четверг.

Он отметил, что в числе игровых видов спорта наибольшие шансы попасть на ОИ-2020 имеют представители женской сборной Беларуси по баскетболу и мужской — по волейболу.

В то же время Дмитрий Довгаленок отметил, что в преддверии ОИ-2020 значительно ужесточились условия отбора спортсменов, что также может повлиять на состав белорусской делегации.

Дополнительный отбор в 2020 году позволит попасть на Игры тем легкоатлетам, которые займут наиболее высокие места на чемпионатах мира, Европы и этапах Кубка мира.

— Есть система — по одной лицензии в Европе и по две — на этапах Кубка мира. Представьте, право попадания на Олимпиаду, по сути, получат только те, кто занимает 1−12-е места в мире, — отметил он.

Дмитрий Довгаленок уточнил, что ужесточение правил отбора на Олимпиаду было принято не НОК, а МОК в сообществе с международными федерациями по олимпийским видам спорта.

Он также предположил, что ужесточение правил мирового отбора связано с увеличением количества олимпийских дисциплин.

— Вы ведь понимаете, что общее количество спортсменов на Олимпиаде не увеличивается. Меняется только их соотношение по видам спорта, — отметил Дмитрий Довгаленок.

На летних Олимпийских играх 2016 в Рио-де-Жанейро в состав белорусской делегации входили 57 тренеров и 123 спортсмена, которые выступали в 23 видах спорта и 75 дисциплинах олимпийской программы. Это баскетбол, бокс, вольная и греко-римская борьба, велоспорт, гимнастика спортивная, академическая гребля, гребля на байдарках и каноэ, дзюдо, легкая атлетика, настольный теннис, парусный спорт, плавание, прыжки в воду, прыжки на батуте, синхронное плавание, современное пятиборье, стрельба из лука, стрельба пулевая, теннис, тяжелая атлетика, художественная гимнастика, фехтование.