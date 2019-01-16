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Белорусские биатлонистки выступают в спринте. Онлайн гонки

17.01.2019 16:27 — Разное | Tut.by  
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Первой гонкой у женщин на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге станет спринт на 7,5 км.


Фото: Денис Костюченко, Белорусская федерация биатлона

За сборную Беларуси сегодня на Кубке мира дебютирует Елена Кручинкина, которая стартует под номером 98. Ее сестра Ирина получила 41-й номер. Лидер нашей команды Ирина Кривко стартует 29-й, Динара Алимбекова — 11-й, Анна Сола — 82-й.

Главные претендентки на подиум получили следующие стартовые номера: Тириль Экхофф (№ 1), Анаис Шевалье (№ 3), Лиза Виттоцци (№ 13), Марте Олсбю-Ройзелан (№ 16), Доротея Вирер (№ 19), Кайса Макарайнен (№ 22), Анастасия Кузьмина (№ 24), Анаис Бескон (№ 26), Ханна Оберг (№ 31), Паулина Фиалкова (№ 34), Франциска Пройс (№ 52), Лаура Дальмайер (№ 65).

SPORT.TUT.BY расскажет о ходе гонки.

 
 
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Первой гонкой у женщин на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге станет спринт на 7,5 км.
 
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