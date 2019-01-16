В Дзержинске открылся тир. Смотрим, тестируем

Благая весть… да, наверное, для многих.

Вот серьезно — чего не хватало в Дзержинске? Так, чтобы отдохнуть с пользой для души и тела. Не в традиционном пятничном варианте, а вполне, так сказать, культурно. В принципе, многое из этого списка уже есть: бассейн, тренажерный зал, кинотеатр, библиотека опять же. Не помешал бы еще, наверное, свой театр, но периодически его успешно можно заменить походом в ГДК.

А вот тира не было. Вернее, он когда-то был. Знающие люди говорят о некогда эталонном тире в четвертой школе. Также старожилы, наверное, вспомнят длинное приземистое здание за нынешним «Доброномом» (он же «Люкс» на веки вечные). Сейчас там отгрохали неплохую домину, а ранее было вот это самое здание, можно было прийти и пострелять в свое удовольствие.

Иронично, что новый пневматический тир, который открылся в начале января, находится тут же, неподалеку.













Официальный адрес: ул. Карла Маркса, 10, вход со двора. «Со двора» значит, что надо обогнуть девятиэтажное общежитие (оно же местами гостиница) и спуститься в подвальное помещение. Опять же старожилы должны помнить — там когда-то располагалась секция рукопашного боя «Клуб самообороны».

Было весело, мы как-то проходились по этому поводу .

— На данный момент представлены два вида автоматического страйкбольного оружия, два — пневматического и пистолет, — поясняет хозяин заведения Разумов Игорь Петрович. — При расширении планируется закупить и ППШ, немецкий автомат «Шмайсер». В перспективе будем водить бонусные программы. Сейчас можно, вот ознакомьтесь, посещать мероприятия.





Для тех, кому мелким шрифтом не очень удобно, расшифруем: один час приватного тира с проведением корпоративного отдыха стоит всего 70 рублей (в выходные и праздничные дни — 90 рублей). Отдых рассчитан на группу от 4 до 10 человек. Если в группе до 4 человек, цена обговаривается индивидуально. В сумму входит безлимитная стрельба из всех доступных видов оружия, пользование игровой приставкой (кстати, внезапно, Wii), обслуживание и проведение турнира по стрельбе.

Ну, а расценки обозначены крупным шрифтом, так что, думаем, сами справитесь. Равно как и с тем, чтобы решить — стоит оно того или нет. Мы определенно рекомендуем: сами постреляли, даже умудрились установить клубный рекорд — сбить мишень «Бобер». Игорь Петрович утверждал, что «Бобер» до сих пор не сдавался. В общем, сходите и проверьте, это, как минимум, необычно.

Контактный номер телефона: +375 (29) 879-63-68 (Viber).











