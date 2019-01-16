Определены самые популярные у белорусских туристов страны в 2018 году

Турция, Египет, Украина, Россия оставались самыми популярными странами у белорусских туристов в 2018 году. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель директора департамента по туризму - начальник отдела планирования и организации туристской деятельности Министерства спорта и туризма Виталий ГРИЦЕВИЧ.

"Основными странами по выезду белорусских туристов в прошлом году были традиционные Турция, Египет, Украина, Россия", - отметил Виталий Грицевич.

Председатель правления Республиканского союза туристической индустрии Филипп ГУЛЫЙ добавил, что в последние два года турбизнес видит хороший рост турпотока из Беларуси в Грузию и Албанию. "Причины этого понятны - цена отдыха и отсутствие виз", - сказал он.

Что касается въездного туризма, то Минспорт отмечает растущую конкуренцию за турпоток на рынке СНГ, тем не менее, Беларуси пока удается сохранять позиции. В то же время Минспорт активно работает над привлечением туристов из стран Европы и США.