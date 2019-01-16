Витебчанин избил битой мать

Все случилось вечером 15 января в одном из общежитий города.

23-летний парень нашел в вещах матери кошелек с чужими карточками. Подумав, что она его украла, молодой человек стал требовать у вернувшейся мамы объяснений. Женщина сказала, что нашла кошелек случайно, но сын ей не поверил. Тогда витебчанин начал избивать мать битой, чтобы добиться от нее правды, пишет БЕЛТА .

После этого молодой человек вышел на улицу и, увидев наряд патрульно-постовой службы, рассказал милиционерам о случившемся.

52-летняя женщина была доставлена в отделение реанимации. В отношении ее сына возбуждено уголовное дело.