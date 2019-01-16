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Витебчанин избил битой мать

17.01.2019 16:27 — Разное | Аргументы и факты  
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Витебчанин избил битой мать
Фото из открытых источников

Все случилось вечером 15 января в одном из общежитий города.

23-летний парень нашел в вещах матери кошелек с чужими карточками. Подумав, что она его украла, молодой человек стал требовать у вернувшейся мамы объяснений. Женщина сказала, что нашла кошелек случайно, но сын ей не поверил. Тогда витебчанин начал избивать мать битой, чтобы добиться от нее правды, пишет БЕЛТА.

После этого молодой человек вышел на улицу и, увидев наряд патрульно-постовой службы, рассказал милиционерам о случившемся.

52-летняя женщина была доставлена в отделение реанимации. В отношении ее сына возбуждено уголовное дело.

 

 
 
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52-летняя женщина была доставлена в отделение реанимации.
 
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Газета Авангард
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Полымя
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Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
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