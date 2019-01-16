Конкурс «Мой (не)бюджетный участок»: подводим итоги

FINANCE.TUT.BY подводит итоги конкурса «Мой (не)бюджетный участок». Наши читатели делились своим опытом работы на даче, рассказывали о тратах на приусадебные участки и о том, какой урожай по итогу собрали.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Победила в нашем конкурсе минчанка Ольга Адамейко, которая рассказала про траты и доходы от земельного участка в деревне Литва в Молодечненском районе.

— Ці выгадна займацца агародніцтвам? Баюся, мой адказ не будзе надта аб’ектыўным праз маю апантанасць гэтай справай. Але я адказваю: «Так». Гэта спосаб не толькі забяспечыць сябе і сваю сям’ю экалагічна чыстай садавінай і гароднінай, але і зменшыць негатыўнае ўздзеянне гарадскога стрэсу, падтрымліваць добрую фізічную форму і цудоўны настрой, — резюмировала Ольга в своем конкурсном рассказе.

Редакция вручит победительнице денежный приз в размере 300 рублей с учетом удержанного подоходного налога.

FINANCE.TUT.BY благодарит каждого, кто прислал свою историю в редакцию.