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Конкурс «Мой (не)бюджетный участок»: подводим итоги
FINANCE.TUT.BY подводит итоги
— Ці выгадна займацца агародніцтвам? Баюся, мой адказ не будзе надта аб’ектыўным праз маю апантанасць гэтай справай. Але я адказваю: «Так». Гэта спосаб не толькі забяспечыць сябе і сваю сям’ю экалагічна чыстай садавінай і гароднінай, але і зменшыць негатыўнае ўздзеянне гарадскога стрэсу, падтрымліваць добрую фізічную форму і цудоўны настрой, — резюмировала Ольга в своем конкурсном рассказе.
Редакция вручит победительнице денежный приз в размере 300 рублей с учетом удержанного подоходного налога.
FINANCE.TUT.BY благодарит каждого, кто прислал свою историю в редакцию.
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FINANCE.TUT.BY подводит итоги конкурса «Мой (не)бюджетный участок». Наши читатели делились своим опытом работы на даче, рассказывали о тратах на приусадебные участки и о...
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