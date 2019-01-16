﻿ На Египет обрушилась песчаная буря - фото, видео. 21.by
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На Египет обрушилась песчаная буря - фото, видео

17.01.2019 16:31 — Разное | Партизан  
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Об этом сообщает местное издание Egypt Today.


Местным жителям рекомендовали не покидать свои дома. Пик бури пришелся на сегодня, пишет liga.net

Буря обрушилась на большую часть страны. На севере - сильные ветры и упала температура воздуха. Морское сообщение в Средиземном и Красном морях приостановили.

Небо над Каиром стало оранжевого цвета из-за за большого количества песка в воздухе. В городе образовались пробки, видимость ограничена. 

Некоторые парки и зоопарки закрыты. Так, в зоопарке Гизы в Каире закрыт, там дежурят ветеринары для сохранения жизни и безопасности животных.

Синоптики обещают, что к начнутся дожди.

 
 
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Об этом сообщает местное издание Egypt Today.
 
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