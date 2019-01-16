На Египет обрушилась песчаная буря - фото, видео





пишет liga.net Местным жителям рекомендовали не покидать свои дома. Пик бури пришелся на сегодня,liga.net





Буря обрушилась на большую часть страны. На севере - сильные ветры и упала температура воздуха. Морское сообщение в Средиземном и Красном морях приостановили.





Небо над Каиром стало оранжевого цвета из-за за большого количества песка в воздухе. В городе образовались пробки, видимость ограничена.





Некоторые парки и зоопарки закрыты. Так, в зоопарке Гизы в Каире закрыт, там дежурят ветеринары для сохранения жизни и безопасности животных.





Синоптики обещают, что к начнутся дожди.