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На Египет обрушилась песчаная буря - фото, видео
Об этом сообщает местное издание Egypt Today.
Местным жителям рекомендовали не покидать свои дома. Пик бури пришелся на сегодня,
Буря обрушилась на большую часть страны. На севере - сильные ветры и упала температура воздуха. Морское сообщение в Средиземном и Красном морях приостановили.
Небо над Каиром стало оранжевого цвета из-за за большого количества песка в воздухе. В городе образовались пробки, видимость ограничена.
Некоторые парки и зоопарки закрыты. Так, в зоопарке Гизы в Каире закрыт, там дежурят ветеринары для сохранения жизни и безопасности животных.
Синоптики обещают, что к начнутся дожди.
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Об этом сообщает местное издание Egypt Today.
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