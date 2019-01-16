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В Гродно из дома эвакуировали 45 человек, в Молодечно из торгового центра
В Гродно днем 16 января произошел пожар в многоквартирном жилом доме по переулку Дзержинского. Горела квартира на седьмом этаже.
Как
Днем в среду произошло на третьем этаже здания торгово-административного центра по улице Великий Гостинец в Молодечно. В одном из офисов произошло короткое замыкание без последующего горения. Администрация еще до приезда спасателей эвакуировала 125 человек — посетителей и работников. Никто не пострадал. Предварительной причиной происшествия называют нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.
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В Гродно днем 16 января произошел пожар в многоквартирном жилом доме по переулку Дзержинского. Горела квартира на седьмом этаже.
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