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В Гродно из дома эвакуировали 45 человек, в Молодечно из торгового центра

17.01.2019 16:23 — Разное | Партизан  
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В Гродно днем 16 января произошел пожар в многоквартирном жилом доме по переулку Дзержинского. Горела квартира на седьмом этаже.

Как информирует пресс-служба МЧС, в момент происшествия хозяева были дома. Они выбежали на балкон, где их и нашли спасатели. С помощью специальных масок жильцов квартиры вывели на свежий воздух. Из дома эвакуировали еще 43 человека, в том числе троих детей. Предполагается, что возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки.


Днем в среду произошло на третьем этаже здания торгово-административного центра по улице Великий Гостинец в Молодечно. В одном из офисов произошло короткое замыкание без последующего горения. Администрация еще до приезда спасателей эвакуировала 125 человек — посетителей и работников. Никто не пострадал. Предварительной причиной происшествия называют нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.


 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно днем 16 января произошел пожар в многоквартирном жилом доме по переулку Дзержинского. Горела квартира на седьмом этаже.
 
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