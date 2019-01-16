В Гродно из дома эвакуировали 45 человек, в Молодечно из торгового центра

информирует пресс-служба МЧС, в момент происшествия хозяева были дома. Они выбежали на балкон, где их и нашли спасатели. С помощью специальных масок жильцов квартиры вывели на свежий воздух. Из дома эвакуировали еще 43 человека, в том числе троих детей. Предполагается, что возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки. Какпресс-служба МЧС, в момент происшествия хозяева были дома. Они выбежали на балкон, где их и нашли спасатели. С помощью специальных масок жильцов квартиры вывели на свежий воздух. Из дома эвакуировали еще 43 человека, в том числе троих детей. Предполагается, что возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки.









Днем в среду произошло на третьем этаже здания торгово-административного центра по улице Великий Гостинец в Молодечно. В одном из офисов произошло короткое замыкание без последующего горения. Администрация еще до приезда спасателей эвакуировала 125 человек — посетителей и работников. Никто не пострадал. Предварительной причиной происшествия называют нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.



