"По данным следствия, 58-летний руководитель предприятия с 2012 года по 2018 год получал от представителей различных субъектов хозяйствования в качестве взяток денежные средства за благоприятное решение вопросов об аренде помещений и оборудования предприятия", - говорится в сообщении СК.





В феврале 2018 года при попытке получения очередной взятки на сумму Br2 тыс. он был задержан сотрудниками Комитета государственной безопасности.





"По результатам расследования установлено 178 эпизодов противоправной деятельности мужчины: получения взяток, мошенничество и другие. Согласно материалам уголовного дела, общая сумма незаконно полученных вознаграждений составила более Br78 тыс.", - проинформировали в СК.





При установлении имущества, добытого преступным путем, а также в целях возмещения ущерба, следователями наложен арест на имущество обвиняемого на общую сумму более Br370 тыс.









Действия должностного лица квалифицированы следствием по ряду статей Уголовного кодекса Беларуси: ч.2 ст.430 (получение взятки повторно, в крупном размере), ч.3 ст.430 (получение взятки в особо крупном размере), ч.1 ст.14 ч.2 ст.430 (покушение на получение взятки), ч.5 ст.16 ч.2 ст.431 (подстрекательство в даче взятки), ч.1 ст.210 (хищение, путем злоупотребления служебными полномочиями), ч.2 и ч.3 ст.209 (мошенничество, совершенное повторно, в крупном размере).





Обвиняемый находится под стражей. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.



