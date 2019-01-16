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Экс-директору "Дворца спорта" инкриминируют 178 эпизодов – от взяток до мошенничества

17.01.2019 16:14 — Разное | Партизан  
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Следственный комитет Беларуси завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего директора УП "Дворец спорта", ему инкриминируют 178 эпизодов, сообщили в отделе информации и связи с общественностью СК.

"По данным следствия, 58-летний руководитель предприятия с 2012 года по 2018 год получал от представителей различных субъектов хозяйствования в качестве взяток денежные средства за благоприятное решение вопросов об аренде помещений и оборудования предприятия", - говорится в сообщении СК.

В феврале 2018 года при попытке получения очередной взятки на сумму Br2 тыс. он был задержан сотрудниками Комитета государственной безопасности.

"По результатам расследования установлено 178 эпизодов противоправной деятельности мужчины: получения взяток, мошенничество и другие. Согласно материалам уголовного дела, общая сумма незаконно полученных вознаграждений составила более Br78 тыс.", - проинформировали в СК.

При установлении имущества, добытого преступным путем, а также в целях возмещения ущерба, следователями наложен арест на имущество обвиняемого на общую сумму более Br370 тыс.


Действия должностного лица квалифицированы следствием по ряду статей Уголовного кодекса Беларуси: ч.2 ст.430 (получение взятки повторно, в крупном размере), ч.3 ст.430 (получение взятки в особо крупном размере), ч.1 ст.14 ч.2 ст.430 (покушение на получение взятки), ч.5 ст.16 ч.2 ст.431 (подстрекательство в даче взятки), ч.1 ст.210 (хищение, путем злоупотребления служебными полномочиями), ч.2 и ч.3 ст.209 (мошенничество, совершенное повторно, в крупном размере).

Обвиняемый находится под стражей. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.


 
 
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Следственный комитет Беларуси завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего директора УП "Дворец спорта", ему инкриминируют 178 эпизодов, сообщили в...
 
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