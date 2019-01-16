МОК отказал в выдаче лицензии антидопинговой лаборатории в Беларуси

— В отношении антидопинговой лаборатории в Беларуси стоит какое-то табу и запреты. И сколько бы мы не пытались решить этот вопрос, нам пока не удается, — рассказал он в четверг на пресс-конференции в Минске





По его словам, МОК, отказывая в аккредитации белорусской лаборатории, не поясняет причин отказа.





— Они сильно не поясняют, почему отказали. Насколько я знаю, по всему миру есть около 30 имеющих лицензии лабораторий — и их количество МОК увеличивать не хочет, — сказал представитель НОК.





Дмитрий Довгаленок отмтеил, что в преддверии Евроигр-2019 вопрос собственной аккредитованной антидопинговой лаборатории в Беларуси был бы особенно актуален и мог бы «разгрузить финансовую составляющую в плане проб».



