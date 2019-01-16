﻿ МОК отказал в выдаче лицензии антидопинговой лаборатории в Беларуси. 21.by
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МОК отказал в выдаче лицензии антидопинговой лаборатории в Беларуси

17.01.2019 15:58 — Разное | Партизан  
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В Беларуси в ближайшее время не появится лицензированной международной антидопинговой лаборатории, заявил начальник отдела по развитию олимпийского движения Национального олимпийского комитета Беларуси Дмитрий Довгаленок, сообщает «Интерфакс-Запад».

— В отношении антидопинговой лаборатории в Беларуси стоит какое-то табу и запреты. И сколько бы мы не пытались решить этот вопрос, нам пока не удается, — рассказал он в четверг на пресс-конференции в Минске.

По его словам, МОК, отказывая в аккредитации белорусской лаборатории, не поясняет причин отказа.

— Они сильно не поясняют, почему отказали. Насколько я знаю, по всему миру есть около 30 имеющих лицензии лабораторий — и их количество МОК увеличивать не хочет, — сказал представитель НОК.

Дмитрий Довгаленок отмтеил, что в преддверии Евроигр-2019 вопрос собственной аккредитованной антидопинговой лаборатории в Беларуси был бы особенно актуален и мог бы «разгрузить финансовую составляющую в плане проб».


 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси в ближайшее время не появится лицензированной международной антидопинговой лаборатории, заявил начальник отдела по развитию олимпийского движения...
 
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