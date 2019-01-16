В пятницу, 18 января, придут крещенские морозы

В субботу и воскресенье, 19—20 января, ожидается небольшой мороз, днем на большей части территории страны пройдет кратковременный снег, будет гололедица. Температура воздуха ночью составит 3—9 градусов ниже нуля, местами при прояснениях она понизится до 10—12 градусов мороза.





Днем ожидается от нуля до минус 6.





В понедельник ночью составит минус 3 — минус 10, при прояснениях преимущественно по югу страны — 11—14 градусов мороза. Днем будет 2—9 градусов ниже нуля.





Во вторник ночью составит 5-12 градусов мороза, при прояснениях — от минус 13 до минус 18.





БелТА Днем будет 3—10 градусов мороза, пишет



