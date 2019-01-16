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В пятницу, 18 января, придут крещенские морозы
В пятницу погоду будут определять атмосферные фронты, за которыми начнет поступать более холодный воздух. Днем во многих районах — мокрый снег с дождем. Температура воздуха в течение суток составит от минус 3 до плюс 3, но уже во второй половине дня по северо-западу страны она начнет понижаться до минус 4 — минус 6.
В субботу и воскресенье, 19—20 января, ожидается небольшой мороз, днем на большей части территории страны пройдет кратковременный снег, будет гололедица. Температура воздуха ночью составит 3—9 градусов ниже нуля, местами при прояснениях она понизится до 10—12 градусов мороза.
Днем ожидается от нуля до минус 6.
В понедельник ночью составит минус 3 — минус 10, при прояснениях преимущественно по югу страны — 11—14 градусов мороза. Днем будет 2—9 градусов ниже нуля.
Во вторник ночью составит 5-12 градусов мороза, при прояснениях — от минус 13 до минус 18.
Днем будет 3—10 градусов мороза, пишет
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В пятницу погоду будут определять атмосферные фронты, за которыми начнет поступать более холодный воздух. Днем во многих районах — мокрый снег с дождем....
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