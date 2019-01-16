В Беларуси запустили первый магистральный нефтепродуктопровод









пишет mlyn.by Реализация масштабного проекта началась в 2013 году. В декабре 2016-го был завершен первый пусковой комплекс (до склада хранения в агрогородке Крулевщизна в Докшицком районе Витебской области), спустя два года работы закончили на втором,mlyn.by





Завершение строительства объекта позволило организовать перемещение нефтепродуктов от ОАО «Нафтан» до складов хранения предприятия «Белоруснефть-Минскоблнефтепродукт» в Фаниполе Дзержинского района. Кроме того, ввод нефтепродуктопровода даст возможность минимизировать транспортные расходы и время, которые затрачиваются на доставку около 1,5 млн тонн автомобильного топлива в год.





— Нефтепродуктопровод «Новополоцк–Фаниполь» — по-настоящему стратегический объект для нефтяной отрасли Республики Беларусь, –отметил заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов. — Поставка нефтепродуктов в центральный регион (самый крупный по их потреблению в стране) улучшит оперативность и надежность обеспечения столицы и Минской области. Это позволит снизить издержки на транспортировку, повысить доходность нефтеперерабатывающей отрасли и, следовательно, вести грамотную политику по ценообразованию на бензин и дизельное топливо для населения.





Стоимость реализации проекта составила около 70 млн рублей.







