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В Беларуси запустили первый магистральный нефтепродуктопровод

17.01.2019 15:39 — Разное | Партизан  
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Торжественная церемония пуска магистрального нефтепродуктопровода «Новополоцк–Фаниполь» состоялась 16 января. Таким образом, объект начал функционировать в полном объеме.



Реализация масштабного проекта началась в 2013 году. В декабре 2016-го был завершен первый пусковой комплекс (до склада хранения в агрогородке Крулевщизна в Докшицком районе Витебской области), спустя два года работы закончили на втором, пишет mlyn.by

Завершение строительства объекта позволило организовать перемещение нефтепродуктов от ОАО «Нафтан» до складов хранения предприятия «Белоруснефть-Минскоблнефтепродукт» в Фаниполе Дзержинского района. Кроме того, ввод нефтепродуктопровода даст возможность минимизировать транспортные расходы и время, которые затрачиваются на доставку около 1,5 млн тонн автомобильного топлива в год.

— Нефтепродуктопровод «Новополоцк–Фаниполь» — по-настоящему стратегический объект для нефтяной отрасли Республики Беларусь, –отметил заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов. — Поставка нефтепродуктов в центральный регион (самый крупный по их потреблению в стране) улучшит оперативность и надежность обеспечения столицы и Минской области. Это позволит снизить издержки на транспортировку, повысить доходность нефтеперерабатывающей отрасли и, следовательно, вести грамотную политику по ценообразованию на бензин и дизельное топливо для населения.

Стоимость реализации проекта составила около 70 млн рублей.

 


 
 
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Торжественная церемония пуска магистрального нефтепродуктопровода «Новополоцк–Фаниполь» состоялась 16 января. Таким образом, объект начал функционировать в...
 
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